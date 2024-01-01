KTern.AI — партнер SAP Spotlight, стремящийся вдохновлять и демократизировать цифровую трансформацию как услугу (DXaaS), ориентированную на SAP. Благодаря платформе автоматизации DXaaS KTern.AI обеспечивает успех инвестиций в SAP для корпоративных клиентов и партнеров. KTern.AI — мировой лидер в предложении когнитивных облачных цифровых рабочих мест с племенными знаниями и гиперавтоматизацией на основе данных. KTern.AI упрощает работу по оценке SAP, созданию новых проектов, преобразованию, SDT, обновлениям и проектам AMS, тестированию, адаптации пользовательского кода и анализу влияния изменений. KTern.AI обеспечивает непрерывную автоматизацию в сквозных циклах цифровой трансформации SAP, что приводит к ускорению преобразований в 7 раз при сокращении общих усилий на 24%. KTern.AI предлагает 5 потоков цифровой автоматизации для повышения успешности цифровых преобразований SAP на предприятиях: (1) Цифровые карты — планируйте преобразования SAP на основе быстрых и всесторонних оценок (2) Цифровые проекты — Обеспечьте продуктивное управление трансформацией SAP проекты с удаленной эффективностью (3) Цифровые процессы — организуйте жизненный цикл процессов SAP с помощью племенной базы знаний и опыта, основанного на честности (4) Цифровые лаборатории — получите полный контроль и обеспечьте надежность своего бизнеса с помощью тестовой аналитики SAP (5) Цифровые шахты — избегайте сбоев в бизнесе с безрисковыми выпусками, оптимизированным тестированием и интеллектуальным SAP DevOps. Вы можете связаться с нами по адресу: https://ktern.com/contact Электронная почта: [email protected]

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