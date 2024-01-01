KP.UA

KP.UA

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Веб-сайт: kp.ua

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KP.UA предоставляет вам актуальные новости Украины и мира, политики, экономики, спорта, общества, видеорепортажи и т. д. Уже 25 лет мы пишем новости, от которых вы не уснете, пока не обсудите их с ваша семья или друзья. Мы переводим на человеческий язык все сложные и непонятные темы. Рассказываем скучные истории простых украинцев, от которых хочется плакать или смеяться.

Веб-сайт: kp.ua

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