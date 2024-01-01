Сила раннего инвестирования. Лучшее время для инвестиций было вчера, а следующее лучшее время — сейчас. - Единый снимок. Объедините все свои инвестиции в одном месте и отслеживайте свой собственный капитал в режиме реального времени. - Инвестируйте без проблем - инвестиции без проблем во взаимные фонды, смарт-депозиты, цифровое золото и срочные депозиты. - Бюджетирование и планирование. Отслеживайте свои денежные потоки и развивайте привычку экономить. Koshex создает Wealthfront для Индии, используя основанную на данных информацию о повседневных финансах, позволяющую людям больше экономить и хорошо инвестировать.

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