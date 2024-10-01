Альтернативы - Kooomo
Shopify
shopify.com
Shopify Inc. — канадская многонациональная компания электронной коммерции со штаб-квартирой в Оттаве, Онтарио. Это также название собственной платформы электронной коммерции для интернет-магазинов и систем розничных точек продаж. Shopify предлагает интернет-магазинам набор услуг, «включая инструмент...
Wix
wix.com
Уверенно создавайте и масштабируйте свой онлайн-бизнес с помощью Wix. Благодаря молниеносной веб-производительности, безопасности корпоративного уровня и надежной инфраструктуре вы можете быть уверены, что ваш сайт всегда будет в рабочем состоянии. И с Wix вы получаете гораздо больше, чем просто кон...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...
WooCommerce
woocommerce.com
WooCommerce — самый популярный плагин электронной коммерции WordPress. И это доступно бесплатно. Множество функций, идеально интегрированных в ваш собственный веб-сайт WordPress. Добавьте мощные возможности магазина на свой веб-сайт WordPress с помощью нашего бесплатного плагина электронной коммерци...
Ecwid
ecwid.com
Ecwid от Lightspeed — это самый простой способ добавить интернет-магазин на любую веб-страницу или профиль в социальной сети. Ecwid от Lightspeed, которым пользуются сотни тысяч продавцов в 175 странах, предлагает все необходимое, чтобы связаться с вашими клиентами, где бы они ни находились: лично, ...
Dukaan
mydukaan.io
Dukaan — это современная, сверхбыстрая платформа электронной коммерции для запуска интернет-магазина без программирования. Dukaan, построенный на скорости, производительности и простоте, предлагает наиболее интуитивно понятный и надежный опыт электронной коммерции, идеально подходящий как для малого...
Sage Accounting
sage.com
Sage Intacct — это гибкая и масштабируемая финансовая платформа, предоставляющая широкие возможности бухгалтерского учета тысячам компаний по всему миру. Sage Intacct предоставляет любому бухгалтерскому отделу или финансовому отделу ряд основных бухгалтерских приложений, таких как главная книга, кре...
BigCommerce
bigcommerce.com
О BigCommerce BigCommerce (Nasdaq: BIGC) — это ведущая платформа электронной коммерции с открытым программным обеспечением как услуга (SaaS), которая позволяет торговцам всех размеров строить, внедрять инновации и развивать свой бизнес в Интернете. BigCommerce предоставляет продавцам сложную функцио...
Zoho Commerce
zoho.com
Zoho Commerce — это комплексная платформа электронной коммерции, которая позволяет предприятиям создавать интернет-магазины и управлять ими, принимать заказы, отслеживать запасы, обрабатывать платежи, управлять доставкой и с легкостью продвигать свой бренд. Благодаря глобальному охвату и доступности...
Sellix
sellix.io
Sellix — это SaaS-платформа электронной коммерции для предприятий и частных лиц. Мы позволяем клиентам регистрироваться и создавать свои цифровые товары (например, Shopify). Затем мы обеспечиваем все, от платежных шлюзов до нижележащей инфраструктуры. Наши предложения криптовалюты являются ключевой ...
Optimizely
optimizely.com
Optimizely — американская компания, которая производит прогрессивное программное обеспечение для доставки и экспериментирования для других компаний. Технология платформы Optimizely предоставляет инструменты A/B-тестирования и многовариантного тестирования, персонализацию веб-сайтов и возможности пер...
Sellpass
auth.sellpass.io
Sellpass — это платформа цифровой электронной коммерции, созданная для быстрорастущих предпринимателей. Предприниматели могут создать интернет-магазин, продавать цифровые продукты, принимать платежи, блокировать мошенничество и анализировать данные клиентов — от программного обеспечения до сообществ...
2Checkout
2checkout.com
2Checkout — это поставщик цифровой коммерции и платежей, который помогает компаниям продавать свои продукты и услуги по нескольким каналам, привлекать клиентов из нескольких точек соприкосновения, увеличивать удержание клиентов и доходов, использовать более разумные варианты оплаты и модели выставле...
SendOwl
sendowl.com
Все, что вам нужно для продажи чего-либо цифрового в любом месте в Интернете — аудиокниги, электронные книги, фотографии, программное обеспечение, членство, билеты на мероприятия, онлайн-курсы и многое другое.
SAP
sap.com
Наша цель в SAP — помочь миру стать лучше и улучшить жизнь людей. Мы обещаем внедрять инновации, чтобы помочь нашим клиентам работать максимально эффективно. SAP стремится помочь каждому клиенту создать максимально эффективный бизнес. Мы разрабатываем решения для стимулирования инноваций, содействия...
Pepperi
pepperi.com
Pepperi предоставляет брендам потребительских товаров и оптовикам комплексную торговую платформу B2B, позволяющую последовательно управлять всеми аспектами омниканальных продаж. Предоставляя вам возможность продавать больше, лучше и быстрее, наша платформа уникальным образом сочетает в себе электрон...
Lemon Squeezy
lemonsqueezy.com
Lemon Squeezy — это универсальная платформа для ведения вашего SaaS-бизнеса. Платежи, подписки, глобальное налоговое соблюдение, предотвращение мошенничества, мультивалютная поддержка, восстановление неудачных платежей, интеграция PayPal и многое другое. Мы делаем ведение вашего бизнеса по разработк...
DelightChat
delightchat.io
Увеличивайте продажи и управляйте поддержкой без особых усилий - Многоканальная поддержка клиентов. Отвечайте клиентам по всем каналам с единой панели управления — WhatsApp, Instagram, Facebook, электронной почты и живого чата. - Маркетинг в WhatsApp. Отправляйте рекламные трансляции с помощью офиц...
FastSpring
fastspring.com
FastSpring IQ (Интерактивные котировки) сообщает потенциальным клиентам о ваших ценах и пакетах на понятной, настраиваемой частной странице, которая предоставляет потенциальным клиентам опыт покупок, основанный на психологии продаж, который им нравится. Если вы хотите объяснить свои цены, создать мо...
PayKickstart
paykickstart.com
PayKickstart заново изобрел выставление счетов за подписку и управление партнерами для онлайн-бизнеса, который хочет продавать умнее, продавать проще, продавать быстрее и продавать больше. Увеличьте свои продажи, удерживайте больше клиентов и увеличивайте регулярный доход с помощью передовых готовых...
EasyStore
easystore.co
Единая торговая платформа, которая поможет вам продавать как онлайн, так и лично (в розницу). Мы упрощаем ваш процесс продаж по всем каналам, включая интернет-магазин, Shopee, Lazada, TikTok, Facebook, Instagram, реферальную программу и другие. Вы можете управлять всеми продуктами, заказами, запасам...
Omnichat
omnichat.ai
Omnichat предоставляет профессиональные решения для чат-коммерции широкому кругу розничных продавцов в Гонконге, Тайване, Сингапуре, Малайзии и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Как официальный поставщик бизнес-решений WhatsApp и официальный партнер Meta и LINE, мы предлагаем передовые бизнес-решения ...
Sellfy
sellfy.com
Sellfy — это простая платформа электронной коммерции для авторов, желающих продавать цифровые, физические продукты, продукты по подписке и продукты для печати по требованию в красивом интернет-магазине. Sellfy позаботится о технической части вашего бизнеса, чтобы у вас было больше времени, чтобы сос...
Epicor
epicor.com
Система Epicor ERP — это модульное отраслевое программное обеспечение, используемое для управления бизнес-процессами в масштабах компании. Программное обеспечение Epicor хорошо подходит для управления бухгалтерским учетом и финансами, кадрами, клиентами, цепочкой поставок, запасами, дистрибуцией и у...
Vendasta
vendasta.com
Vendasta предоставляет комплексную платформу электронной коммерции более чем 60 000 партнерам, которые продают цифровые продукты и услуги более чем 5,5 миллионам малых и средних предприятий (SMB) по всему миру. В число этих партнеров входят маркетинговые агентства, независимые поставщики программног...
Shift4Shop
shift4shop.com
Shift4Shop — это многофункциональная платформа электронной коммерции, обслуживающая тысячи предприятий любого размера в самых разных отраслях по всему миру. Предлагая непревзойденное бесплатное решение для электронной коммерции, компания предоставляет все, что нужно предпринимателю для начала и разв...
Endear
endearhq.com
Endear — это первая платформа управления взаимоотношениями с клиентами в розничной торговле, созданная для сотрудников магазинов, позволяющая отправлять и отслеживать персонализированные обращения к клиентам. Endear подключается к точкам продаж и другим соответствующим приложениям, чтобы объединить ...
ReadyCloud
readycloud.com
Это мощное программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), которое дополнительно улучшено благодаря плагинам готовочного и ReadyReturns для создания решения для электронной коммерции.
Billtrust
billtrust.com
Ускорьте рост онлайн-доходов, плавно масштабируйтесь и оптимизируйте качество обслуживания клиентов с помощью интеллектуальной платформы интернет-магазина B2B/B2C и мобильного приложения. Электронная коммерция Billtrust создана специально для оптовых дистрибьюторов и производственных предприятий, чт...
Fygaro
fygaro.com
Начните продавать онлайн! Тысячи предприятий — от МСП и предпринимателей до транснациональных корпораций — используют Fygaro для продажи и управления своим бизнесом в Интернете.