Koolio.ai — это платформа на базе искусственного интеллекта, которая позволяет быстро и просто создавать подкасты. Он предоставляет веб-интерфейс с интуитивно понятными инструментами и функциями, предназначенными для авторов всех уровней квалификации. Koolio.ai предоставляет возможность записывать или загружать аудио, расшифровывать каждого выступающего, сотрудничать с другими, а также автоматически выбирать звуковые эффекты и музыку в зависимости от контекста подкаста. Он также предоставляет расширенные возможности манипулирования и редактирования звука, такие как вырезание, копирование, вставка и вставка аудиоклипов. Пользователи также могут добавлять в свой подкаст затухания и другие эффекты. Koolio.ai упрощает сложный процесс создания подкаста, позволяя пользователям воплотить идею в готовый подкаст за считанные минуты.

Веб-сайт: koolio.ai

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