Konta

Konta

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: konta.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Konta.com — это платформа для подачи налоговых деклараций и бухгалтерского учета для малого бизнеса в Мексике.

Веб-сайт: konta.com

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