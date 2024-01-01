Koko

Koko

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Веб-сайт: kokocares.org

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Коко предоставляет бесплатную поддержку в области психического здоровья миллионам молодых людей, испытывающих трудности, онлайн. Когда они сталкиваются с вредоносным контентом, мы направляем их на бесплатные линии помощи, поддержку коллег и курсы самопомощи. Наш подход основан на фактических данных, этичен и ответственен.

Веб-сайт: kokocares.org

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Koko, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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