Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Коко предоставляет бесплатную поддержку в области психического здоровья миллионам молодых людей, испытывающих трудности, онлайн. Когда они сталкиваются с вредоносным контентом, мы направляем их на бесплатные линии помощи, поддержку коллег и курсы самопомощи. Наш подход основан на фактических данных, этичен и ответственен.

Веб-сайт: kokocares.org

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