Kobiton

Kobiton

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Веб-сайт: kobiton.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Kobiton — это ведущая платформа для тестирования мобильных приложений для предприятий, позволяющая им предоставлять своим клиентам безупречный мобильный опыт. Гибкое управление лабораторией устройств Kobiton и интеллектуальный пакет контроля качества на основе искусственного интеллекта используются более чем 60 000 разработчиками и тестировщиками по всему миру для обеспечения наиболее быстрого и надежного анализа мобильных приложений.
Категории:
Software Development
Инструменты тестирования программного обеспечения

Веб-сайт: kobiton.com

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