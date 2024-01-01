Kobiton — это ведущая платформа для тестирования мобильных приложений для предприятий, позволяющая им предоставлять своим клиентам безупречный мобильный опыт. Гибкое управление лабораторией устройств Kobiton и интеллектуальный пакет контроля качества на основе искусственного интеллекта используются более чем 60 000 разработчиками и тестировщиками по всему миру для обеспечения наиболее быстрого и надежного анализа мобильных приложений.

Веб-сайт: kobiton.com

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