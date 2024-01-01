Knowmax

Knowmax

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Веб-сайт: km.knowmax.ai

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Knowmax — это полнофункциональное решение для управления знаниями на базе искусственного интеллекта, созданное экспертами CX, чтобы помочь вам обеспечить первоклассное качество обслуживания клиентов во всех точках взаимодействия. Мы работаем с компаниями из списка Fortune 500, помогая им доставлять удовольствие клиентам посредством стратегического управления знаниями. Наши модули управления знаниями, а именно статьи и часто задаваемые вопросы базы знаний, визуальные практические руководства и деревья когнитивных решений, специально созданы для того, чтобы с минимальными усилиями сделать контекстуальные и практические знания доступными для ваших специалистов по поддержке и клиентов. Благодаря нашим возможностям создания контента своими руками без кода вам не нужны никакие технические знания для создания контента. Наша встроенная интеграция с CRM и технологиями контакт-центра позволяет пользователям получать доступ к соответствующей информации прямо там, где они находятся, без переключения нескольких экранов. Созданные на базе контакт-центра, мы понимаем бесчисленные препятствия, с которыми сталкиваются компании, ориентированные на клиента, и считаем, что правильные знания в нужное время имеют решающее значение в формировании опыта клиентов. Наша платформа управления знаниями нового поколения создана с учетом этого понимания, чтобы вы могли превзойти постоянно растущие ожидания своих клиентов, заставив свои знания работать на вас.

Веб-сайт: km.knowmax.ai

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