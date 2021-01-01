Альтернативы - Kingmailer
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) — дочерняя компания Amazon, предоставляющая платформы облачных вычислений и API по требованию частным лицам, компаниям и правительствам на основе дозированной оплаты по мере использования. Эти веб-сервисы облачных вычислений предоставляют разнообразную базовую абстрактную т...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — американская платформа автоматизации маркетинга и служба электронного маркетинга. Платформа является торговым названием ее оператора Rocket Science Group, американской компании, основанной в 2001 году Беном Честнатом и Марком Армстронгом, к которой позднее присоединился Дэн Курзиус. «Mai...
Brevo
brevo.com
Brevo (ранее Sendinblue) помогает вам развивать ваш бизнес. Выстраивайте отношения с клиентами с помощью электронной почты, SMS, чата и т. д. Используйте те инструменты, которые вам нужны, когда они вам нужны. Попробуйте бесплатно.
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid (также известный как Twilio SendGrid) — это платформа для общения с клиентами, расположенная в Денвере, штат Колорадо, для транзакционной и маркетинговой электронной почты. Компания была основана Исааком Салданой, Хосе Лопесом и Тимом Дженкинсом в 2009 году и развивалась в рамках программы ...
Oracle Cloud Infrastructure
oracle.com
Oracle Cloud — это услуга облачных вычислений, предлагаемая корпорацией Oracle, предоставляющая серверы, хранилище, сеть, приложения и услуги через глобальную сеть центров обработки данных, управляемых корпорацией Oracle. Компания позволяет предоставлять эти услуги по требованию через Интернет.
Mailtrap
mailtrap.io
Проверяйте и отлаживайте образцы своих электронных писем, прежде чем доставлять их клиентам.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse предлагает онлайн-платформу для программного обеспечения для электронного маркетинга, создания целевых страниц, хостинга вебинаров и многого другого. Попробуйте 30 дней бесплатно без кредитной карты!
SendPulse
sendpulse.com
Автоматизируйте свой маркетинг и объедините все каналы доставки на одной платформе: электронную почту, push-уведомления, SMS, Viber. © 2021
Mailgun
mailgun.com
Мощные API-интерфейсы транзакционной электронной почты, которые позволяют отправлять, получать и отслеживать электронные письма, созданные с учетом требований разработчиков. Узнайте больше сегодня!
Mailjet
mailjet.com
Оптимизируйте работу с электронной почтой и увеличьте продажи с помощью Mailjet. Мы обслуживаем все ваши потребности в электронной почте и SMS с помощью одного простого и мощного сервиса.
Emma
myemma.com
Простой и удобный для вас маркетинг по электронной почте, по сути, ваш лучший друг. Лучшие друзья облегчают отношения. Они подбадривают вас и приходят в трудные времена. Именно это и делает Эмма — для вашей электронной почты.
Zoho ZeptoMail
zoho.com
Служба транзакционной электронной почты: гарантированная и мгновенная доставка Ваши транзакционные электронные письма содержат важную информацию. ZeptoMail — это надежный и безопасный сервис, который мгновенно доставляет важные электронные письма. Благодаря высокоскоростной доставке и удобному разм...
Campaign Monitor
createsend.com
Добейтесь результатов с помощью незабываемого электронного маркетинга. Общение с вашей аудиторией никогда не было таким простым благодаря простым инструментам электронного маркетинга и автоматизации Campaign Monitor.
Postmark
postmarkapp.com
Postmark доставляет транзакционную электронную почту клиентам всегда вовремя.
HelpCrunch
helpcrunch.com
Масштабируйте свою поддержку, маркетинг и продажи с помощью универсального набора инструментов HelpCrunch — все, что вам нужно, теперь в одном месте.
Courier
courier.com
Courier – это самый разумный способ создания и доставки уведомлений. Спроектируйте один раз и доставляйте по любому каналу — электронной почте, Slack, SMS, push-уведомлениям и другим каналам — через один API.
SparkPost
developers.sparkpost.com
Первая в мире платформа прогнозного анализа электронной почты, помогающая брендам прогнозировать и оптимизировать производительность электронной почты с беспрецедентной прозрачностью данных.
Customer.io
customer.io
Запускайте электронную почту, push-уведомления, SMS, веб-перехватчики и многое другое с помощью Customer.io. Получите контроль над поведенческими данными, чтобы персонализировать общение с клиентами и повысить вовлеченность. Начните бесплатно.
Omnisend
omnisend.com
Электронный маркетинг в электронной коммерции, автоматические электронные письма и SMS — переключитесь на Omnisend и увеличьте свои продажи без увеличения рабочей нагрузки.
Sender
sender.net
Постройте мост между вашими списками адресов электронной почты и доходами. Sender дает вам возможность быстро и легко поддерживать связь с клиентами и развивать свой бизнес, тратя при этом гораздо меньше.
MoEngage
moengage.com
MoEngage — это комплексное решение, включающее мощную аналитику клиентов, автоматическое межканальное взаимодействие и персонализацию на основе искусственного интеллекта.
Helpmonks
helpmonks.com
Откройте для себя универсальную платформу взаимодействия с клиентами, созданную для вашей команды обслуживания клиентов, с инструментами для улучшения качества обслуживания клиентов. Узнать больше!
MailUp
mailup.com
MailUp — это комплексное решение для доставки электронной почты и SMS, которое сочетает в себе мощные инструменты электронного маркетинга с ретрансляцией SMTP и плагинами для систем электронной коммерции, CRM и CMS.
dotdigital
dotdigital.com
Посмотрите, как универсальная платформа dotdigital позволяет создавать средства автоматизации маркетинга для привлечения ваших контактов с помощью электронной почты, SMS, социальных сетей, push-уведомлений и целевых страниц.
MailerSend
mailersend.com
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SMTP2GO
smtp2go.com
SMTP2GO — это масштабируемое и надежное решение для доставки электронной почты. Серверы по всему миру, надежный API и мощные средства отчетности отличают нас. Попробуйте наш бесплатный план!
Jango Mail
jangomail.com
ДжангоПочта. Развертывание электронной почты на уровне предприятия. Ваша электронная почта по-своему. Живая поддержка. Отчетность в режиме реального времени. 888-465-2646.
Mailmodo
mailmodo.com
Не получаете достаточного количества конверсий? Используйте эти лучшие идеи для работы с электронной почтой для каждой отрасли, чтобы привлекать, развивать и превращать потенциальных клиентов в платежеспособных клиентов.
sendwithus
sendwithus.com
Sendwithus помогает небольшим командам управлять транзакционными электронными письмами за пределами исходного кода, что приводит к оптимизации рабочих процессов и созданию фирменных писем.
Maropost
maropost.com
Маркетинг по электронной почте, SMS, мобильные устройства, путешествия и электронная коммерция — все инструменты для масштабирования и упрощения способов подключения, продвижения и продаж вашим клиентам!
Primailer
primailer.com
Хотите развивать бизнес с помощью электронного маркетинга. Тогда PRIMAILER для вас, где можно отправлять электронные письма и проводить кампании массовой рассылки, ориентированные на результат. Создавайте массовые электронные письма за простые шаги и увеличивайте продажи с помощью лучшего поставщик...
Knock
knock.app
Инфраструктура уведомлений для разработчиков. Knock — это гибкая и надежная инфраструктура уведомлений, которая может масштабироваться вместе с вами.
Act-On
act-on.com
Платформа автоматизации маркетинга, специализирующаяся на B2B, B2C и электронном маркетинге, созданная для удовлетворения реальных потребностей современного бизнеса.
Waypoint
usewaypoint.com
Waypoint — это платформа электронной почты и API. Команды разработчиков программного обеспечения используют Waypoint для создания, координации и мониторинга уведомлений по электронной почте.
SMTPServer
smtpserver.com
SMTPServer — это единственная универсальная платформа цифрового маркетинга, которая позволяет предприятиям B2B и B2C, продавцам электронной коммерции и агентствам развивать отношения с клиентами посредством цифровых маркетинговых кампаний, обмена транзакционными сообщениями и автоматизации маркетинг...
Sidemail
sidemail.io
Новая платформа электронной почты для вашего SaaS И вот почему: легко создавайте, интегрируйте, отправляйте, автоматизируйте и анализируйте свои электронные письма. Sidemail поставляется с набором шаблонов для любого сценария и функциональности, которые позволят вам приступить к работе за считанные...
luxsci
luxsci.com
LuxSci предоставляет высокозащищенные, ориентированные на пациента коммуникационные решения. Технология SecureLine предлагает беспрецедентное сочетание безопасности и гибкости, позволяя медицинским организациям предоставлять персонализированный уход, оптимизировать рабочие процессы и увеличивать дох...
Sarv.com
sarv.com
Sarv.com — инновационный поставщик услуг облачной телефонии, помогающий новым предприятиям решать проблемы связи. С момента появления Sarv в 2011 году они представили единую коммуникационную платформу, оснащенную мощными API-интерфейсами для поддержки ее услуг на всех платформах и во всех отраслях. ...
Mailtinni
mailtinni.com
Mailtinni — это команда преданных своему делу профессионалов, которые специализируются на предоставлении высококачественных услуг по доставке электронной почты предприятиям и организациям любого размера. Миссия Mailtinni — помочь нашим клиентам достичь своих целей по доставляемости электронной почт...
mailpipe
mailpipe.co
Веб-решение для бизнеса, предоставляющее инструменты для создания, редактирования, анализа и улучшения электронного маркетинга.
MailBrainiers
mailbrainiers.com
Все необходимые инструменты email-маркетинга Отправка рекламной кампании по электронной почте и управление списком адресов электронной почты еще никогда не были такими простыми. * Автоответчики * Формы подписки по электронной почте * Транзакционные API. * Аутентифицированные электронные письма * Оп...
indemandly
indemandly.com
Indemandly — это инструмент диалогового маркетинга, а не просто приложение для обмена сообщениями с клиентами. Увеличить сайт и инстаграм.
CritSend
critsend.com
CritSend — это решение ваших проблем с доставляемостью. Основанная в 2007 году, компания CritSend разработала первый сервис, решающий проблему доставляемости транзакционных электронных писем. Цель CritSend: облегчить доставку электронных писем в почтовый ящик ваших клиентов. Осознавая проблемы с ...
rapidmail
rapidmail.com
Любой может создавать и отправлять успешные информационные бюллетени с помощью Rapidmail. Простая в использовании, надежная доставка и полное соответствие GDPR, вы сможете отправлять современные информационные бюллетени без специальных знаний в области маркетинга. Присоединяйтесь к более чем 200 00...
HandySends
handysends.com
Здесь, в HandySends, мы уделяем основное внимание доставляемости, масштабируемости и поддержке. Благодаря нашей круглосуточной поддержке и техническим знаниям вы можете быть уверены, что ваши маркетинговые и критически важные для бизнеса электронные письма будут безопасно доставлены в папку «Входящи...
Engagespot
engagespot.co
Zapier для уведомлений. Engagespot помогает разработчикам создавать многоканальные уведомления о продуктах с помощью единого API. С Engagespot вы можете: * Интегрируйте несколько каналов уведомлений, таких как электронная почта, в приложении, SMS, Push, WhatsApp, Slack и т. д., в ваш продукт за сч...
AhaSend
ahasend.com
AhaSend — независимый поставщик услуг электронной почты (ESP), специализирующийся на транзакционных электронных письмах. Услуги AhaSend созданы для обеспечения надежной и эффективной доставки ваших транзакционных электронных писем. Другие ESP помещают вас в скобки или взимают плату за количество по...
Turbosmtp
serversmtp.com
TurboSMTP — это надежный и многофункциональный сервис SMTP (простой протокол передачи почты), предназначенный для оптимизации доставки электронной почты как для предприятий, так и для частных лиц. С помощью TurboSMTP пользователи могут отправлять электронные письма эффективно и безопасно, гарантируя...
mailboxlayer
mailboxlayer.com
Mailboxlayer — это бесплатный, простой и мощный API-интерфейс JSON, предлагающий мгновенную проверку и проверку адресов электронной почты посредством проверки синтаксиса, проверки опечаток и орфографии, проверки SMTP, бесплатной и одноразовой фильтрации поставщиков и многого другого. Его система осн...
Freshmarketer
freshmarketer.com
Freshmarketer помогает маркетинговым командам обеспечивать более персонализированное обслуживание клиентов в каждой точке их жизненного цикла. Получите представление о поведении и вовлеченности вашей аудитории, чтобы создать уникальный покупательский опыт. Вы можете автоматизировать общение с посет...
flexEngage
flexengage.com
flexEngage — ведущий поставщик персонализированных транзакционных коммуникаций для ритейлеров, позволяющий таким брендам, как Under Armour, GNC, DXL и 5.11 Tactical, трансформировать стандартные точки взаимодействия с транзакциями (квитанции, сообщения о статусе заказа и страницу отслеживания достав...
Charley
charlie.io
Чарли — это ответ вашей команды на электронное письмо. Решение для архивирования электронной почты и совместной работы, которое устраняет разрозненность электронной почты вашей команды, улучшает обмен знаниями и упрощает управление, позволяя вам лучше обслуживать своих клиентов.
Ongage
ongage.com
Ongage была основана в 2011 году командой предприимчивых профессионалов, увлеченных email-маркетингом. Сегодня это способствует росту крупномасштабных операций с электронной почтой, позволяя маркетологам электронной почты, менеджерам по CRM, лояльности и автоматизации легко оптимизировать отправку, ...
Doppler Relay
dopplerrelay.com
Doppler Relay — это служба транзакционной электронной почты, которая гарантирует получение ваших транзакционных писем и позволяет вам получить доступ к подробной аналитике в режиме реального времени. Отправка прикрепленных файлов, счетов-фактур, выписок по картам и сброс пароля еще никогда не была т...
CloudMailin
cloudmailin.com
CloudMailin — это масштабируемое облачное решение, которое позволяет вам получать входящие сообщения электронной почты в вашем веб-приложении через запрос HTTP POST. Он безопасен, быстр и прост в настройке и обеспечивает отправку входящей электронной почты на некоторые из крупнейших в мире веб-сайт...
SMTP
smtp.com
SMTP — один из первых пионеров облачных служб электронной почты, в настоящее время он является частью Ziff Davis, Moz Group и Campaigner. От сложной автоматизации электронной почты до экономичной инфраструктуры электронной почты и решений по ретрансляции — мы работаем по всему миру. SMTP.com — перв...
Rebump
site.rebump.cc
Автоматизированное отслеживание по электронной почте стало проще! Rebump отправляет за вас несколько последующих сообщений электронной почты вашим получателям. Эти автоматические электронные письма настроены так, как будто вы отправили сообщение самостоятельно. Вы можете отслеживать и анализировать ...
UniOne
unione.io
UniOne Email API — это программный интерфейс, который позволяет разработчикам и предприятиям интегрировать функции электронной почты в свои приложения, веб-сайты или системы. Он предоставляет инструменты программирования, протоколы и методы, обеспечивающие бесперебойную связь с серверами и службами ...
edrone
edrone.me
edrone, автономное облако электронной коммерции, — это первая электронная CRM, разработанная для электронной коммерции. edrone предоставляет передовые решения для автоматизации маркетинга, основанные на своих алгоритмах, которые легко установить (Plug'n'Play). Цель edrone — помочь понять поведение к...
Upaknee
upaknee.com
Upaknee — ведущий поставщик технологий электронной почты и SMS-коммуникаций. Мы предлагаем надежную платформу, предоставляющую организациям простой и интуитивно понятный набор инструментов для онлайн-коммуникации и взаимодействия с клиентами, контактами и сторонниками. В число наших специализаций вх...