Kindamagical

Kindamagical

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Веб-сайт: kindamagical.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Создавайте интерактивные руководства по продуктам за считанные минуты. Это своего рода магия. Запишите, как вы проходите демонстрацию продукта. Kindamagic создаст ваше руководство за считанные секунды. Добавьте последние штрихи и поделитесь ими со своей командой или пользователями за считанные минуты.

Веб-сайт: kindamagical.com

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