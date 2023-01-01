Альтернативы - Kiflo
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...
Impact
impact.com
Impact Partnership Cloud™ — ведущее в мире решение для автоматизации партнерских отношений, которое обнаруживает, управляет, защищает и оптимизирует все каналы партнерства, обеспечивая настоящий экспоненциальный рост.
PartnerStack
partnerstack.com
Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с партнерами для масштабирования любой программы: партнерской, реселлерской, маркетинговой и т. д. Узнайте, почему SaaS-компании растут с помощью PartnerStack PRM.
AppDirect
appdirect.com
AppDirect — бесплатное веб-приложение. Он позволяет использовать бизнес-приложения и управлять ими на одном простом и безопасном сайте из любой точки мира.
ClientPoint
clientpoint.net
Наша корпоративная платформа помогает вам легко управлять рабочими пространствами для деловых отношений для каждого из ваших потенциальных клиентов, клиентов и партнеров, где вы можете планировать, встречаться и делиться материалами в одном месте. Развивайте лидерство более эффективно, быстрее предл...
Builtfirst
builtfirst.com
Buildingfirst — партнерская торговая площадка. Любая компания может создать рынок привилегий, рынок интеграции, рынок реселлеров или рынок услуг за считанные минуты. Мы строим крупнейшую экосистему торговых площадок, через которую каждая B2B-компания может выйти на рынок.
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch — это сложное программное обеспечение для реферального маркетинга и лояльности, которое привлекает ваших клиентов, где бы они ни находились — в вашем мобильном или веб-приложении или за его пределами. Некоторые из самых инновационных и известных брендов в мире используют SaaSquatch для во...
Magentrix
magentrix.com
Лучшее взаимодействие с партнерами и поддержка партнеров на платформе PRM. Сотрудничайте с партнерами и увеличивайте продажи через каналы с помощью программного обеспечения партнерского портала PX-first.
Partnered
partnered.com
Partnered соединяет ваш отдел продаж с вашей партнерской экосистемой для обмена информацией о клиентах. Мгновенно находите продавцов с помощью шпаргалки по каждой сделке.
PartnerTap
partnertap.com
PartnerTap — это платформа для обнаружения данных на основе данных для получения дохода от партнеров. PartnerTap предоставляет партнерам, каналам и командам продаж все, что им нужно для автоматизации сопоставления учетных записей, совместного использования партнерского конвейера в режиме реального в...
WorkSpan
workspan.com
WorkSpan — это платформа управления экосистемным бизнесом №1. Мы помогаем команде партнеров и альянсов увеличивать доход от партнеров при более высоких показателях выигрышей и более низкой себестоимости продаж. Сегодня ваши менеджеры по работе с партнерами тратят более 20 часов в неделю на поиск дан...
Reveal
reveal.co
Платформа Reveal надежно соединяет вашу CRM с компаниями-партнерами, предоставляя пересекающуюся информацию об аккаунтах, привлекательных потенциальных клиентов и возможности совместного маркетинга для стимулирования роста доходов.
Reditus
getreditus.com
Увеличьте свой MRR без первоначальных затрат. Платформа партнерской программы для вашего B2B SaaS. Поднимите свою партнерскую программу на новую высоту.
Partnerize
partnerize.com
Partnerize — единственное решение для управления партнерскими отношениями, обеспечивающее прибыльный рост маркетологов за счет комплексных технологий и комплексного обслуживания.
Crossbeam
crossbeam.com
Crossbeam помогает вам привлекать, конвертировать и развивать значимые отношения с клиентами с помощью самого мощного рычага роста на планете: вашей собственной партнерской экосистемы.
MeasureMatch
web.measurematch.com
Только потрясающе Облачное программное обеспечение и данные Профессиональные услуги По требованию MeasureMatch — это площадка для консалтинга и профессиональных услуг. Бизнес-лидерам во всем мире предлагаются самые лучшие консультанты, агентства и системные интеграторы, проверенные и проверенные...
Impartner
impartner.com
Impartner предлагает самые надежные в отрасли решения для управления взаимоотношениями с партнерами и платформы автоматизации маркетинга (MAP) на базе SaaS.
Mindmatrix
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Mindmatrix предлагает программное обеспечение PRM, программное обеспечение для управления продажами, программное обеспечение для автоматизации маркетинга и управления каналами — на одной платформе.