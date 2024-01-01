Альтернативы - Khaos Control

Workday

Workday

workday.com

Workday Enterprise Management Cloud в настоящее время включает решения для финансов, управления персоналом, планирования и управления расходами. Enterprise Management Cloud преодолевает ограничения ERP и превращает компании в превосходящие организации. Узнать больше.

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия сообщества является свободным программным обеспечением, имеющим лицензию GNU LGPLv3. Существ...

QuickBooks Workforce

QuickBooks Workforce

quickbooks.intuit.com

QuickBooks Time Tracker (ранее TSheets Time Tracker) — это облачное приложение для отслеживания времени и планирования, которое позволяет вашим сотрудникам отслеживать приходы и уходы с рабочего места с помощью устройств, которые у них уже есть в карманах.

Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365

microsoft.com

Узнайте, как повысить гибкость с помощью Dynamics 365, единственного портфеля интеллектуальных бизнес-приложений, который дает каждому возможность адаптироваться и внедрять инновации.

QuickBooks Self-Employed

QuickBooks Self-Employed

quickbooks.intuit.com

Получите твердое начало. QuickBooks Self-Employed предоставляет начинающим предпринимателям и малому бизнесу функции, необходимые для продвижения вперед.

NetSuite

NetSuite

netsuite.com

NetSuite Inc. — американская компания облачных вычислений, основанная в 1998 году со штаб-квартирой в Сан-Матео, Калифорния, которая предоставляла программное обеспечение и услуги для управления финансами бизнеса, операциями и отношениями с клиентами. Ее программное обеспечение и услуги были адаптир...

Deskera

Deskera

deskera.com

Программное обеспечение для малого бизнеса с функциями бухгалтерского учета, инвентаризации, расчета заработной платы и CRM для ведения вашего бизнеса

ECOUNT ERP

ECOUNT ERP

ecount.com

Ecount — это облачная ERP-система, которая уже 20 лет занимает лидирующие позиции в отрасли. Эта система обеспечивает неограниченный доступ в любое время и в любом месте. В настоящее время во всем мире насчитывается до 60 000 уникальных компаний, которые используют Ecount. Представьте себе, что если...

Sage Accounting

Sage Accounting

sage.com

Sage Business Cloud. Бухгалтерский учет, финансы и расчет заработной платы. Малый бизнес. значок бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет. Облачное бухгалтерское программное обеспечение для малого бизнеса.

Acumatica

Acumatica

acumatica.com

Acumatica, основанная в 2008 году, является поставщиком технологий, который разрабатывает облачное и браузерное программное обеспечение для планирования ресурсов предприятия (ERP) для малого и среднего бизнеса (SMB). Штаб-квартира компании находится в Белвью, штат Вашингтон (агломерация Сиэтла).

weclapp

weclapp

weclapp.com

Облачная ERP с CRM, управлением товарами и финансовым учетом weclapp — ERP-платформа для команд. Будь то CRM, управление товарами или бухгалтерский учет: с помощью weclapp команды совместно контролируют все важные бизнес-процессы в одном программном обеспечении.

Sage Intacct

Sage Intacct

intacct.com

Повысьте рентабельность инвестиций и преобразуйте свою организацию с помощью первого и единственного предпочтительного поставщика программного обеспечения AICPA для бухгалтерского учета и финансового управления для компаний любого размера.

MYOB Australia

MYOB Australia

myob.com

Займитесь делом с MYOB. Единая система, которая автоматизирует ваши повседневные задачи и · Будьте в курсе того, что влияет на ваш бизнес, с помощью современных ресурсов.

Dolibarr

Dolibarr

dolibarr.org

Веб-программное обеспечение ERP и CRM с открытым исходным кодом для управления профессиональной или фундаментальной деятельностью (малый и средний бизнес, фрилансеры или крупные компании): котировки или коммерческие предложения, счета-фактуры, продукты, контакты, повестка дня, заказы, покупки, запас...

MRPeasy

MRPeasy

mrpeasy.com

Простое, но мощное облачное программное обеспечение ERP/MRP для производства. Бесшовное управление производством, запасами, клиентами, закупками, финансами и командой.

Brightpearl

Brightpearl

brightpearlapp.com

Brightpearl — это омниканальная система управления розничной торговлей, которая объединяет ваши заказы, инвентарь, финансы, POS и CRM в одном месте.

Exact

Exact

exact.com

Решение для планирования проектов, которое помогает компаниям генерировать расценки, назначать задачи сотрудникам, создавать счета и прогнозировать доходы.

SAP

SAP

sap.com

Наша цель в SAP — помочь миру стать лучше и улучшить жизнь людей. Мы обещаем внедрять инновации, чтобы помочь нашим клиентам работать максимально эффективно. SAP стремится помочь каждому клиенту создать максимально эффективный бизнес. Мы разрабатываем решения для стимулирования инноваций, содействия...

Extensiv

Extensiv

extensiv.com

Extensiv объединяет бренды и 3PL-провайдеров для создания более гибких и надежных сетей выполнения заказов, которые превосходят сегодняшние заоблачные ожидания потребителей.

MYOB New Zealand

MYOB New Zealand

myob.com

Займитесь делом с MYOB. Единая система, которая автоматизирует ваши повседневные задачи и · Будьте в курсе того, что влияет на ваш бизнес, с помощью современных ресурсов.

Striven

Striven

striven.com

Striven — это универсальный пакет программного обеспечения для управления бизнесом, в котором есть все, что нужно вашей организации для успеха.

Plex Smart Manufacturing Platform

Plex Smart Manufacturing Platform

plex.com

Plex дает производителям возможность подключать, автоматизировать, отслеживать и анализировать каждый аспект своего бизнеса — от цеха до верхнего этажа — для ускорения трансформации бизнеса. Платформа Plex Smart Manufacturing Platform, построенная в облаке, включает в себя MES, ERP, управление цепоч...

ZapInventory

ZapInventory

zapinventory.com

Мощное программное обеспечение для управления запасами с интеграцией электронной коммерции, бухгалтерского учета и CRM. ZapERP позволяет вам управлять всем вашим бизнесом из одного места.

Xledger

Xledger

xledger.net

Облачная ERP-система нового поколения Xledgers оптимизирует процессы бухгалтерского учета за счет автоматизации процессов AP, AR и кассира. Акцент на автоматизацию и интеллектуальный сбор данных обеспечивает создание отчетов в режиме реального времени, превосходный управленческий контроль и более бы...

WinWeb

WinWeb

winweb.com

WinWeb предоставляет универсальную SaaS-платформу для малого и среднего бизнеса. Специализированная платформа ERP, которая включает в себя такие модули, как: CRM, конвейер продаж, бухгалтерский учет, служба поддержки, контроль запасов, ePOS и многое другое. WinWeb в первую очередь фокусируется на оп...

ERPAG

ERPAG

erpag.com

Ищете облачную систему MRP? Объедините и оптимизируйте все бизнес-процессы с помощью одного облачного программного обеспечения ERP и MRP. Попробуй сейчас!

SoftLedger

SoftLedger

softledger.com

Наша облачная ERP-система проста в освоении, адаптируется к вашему бизнесу и подключается к другим приложениям.

BizeeBuy

BizeeBuy

bizeebuy.com

BizeeBuy — это комплексная облачная платформа для коммерческих нужд B2B. Включение серверных коммерческих операций для брендов D2C. Идея состоит в том, чтобы объединить всех участников B2B на общей облачной платформе, сделав B2B-коммерцию : Автоматизированной | Эффективный | Соответствует. Облачная...

Divalto

Divalto

divalto.com

Divalto infinity — это комплексное и настраиваемое решение, которое объединяет в уникальной среде все прикладные области и функции, необходимые для управления бизнесом. Divalto Infinity участвует на всех уровнях вашего бизнеса. Это снижает затраты (например, оптимизацию запасов, подготовку, планиро...

OpenPro

OpenPro

openpro.com

OpenPro — лидер в области лицензированного программного обеспечения ERP (планирование ресурсов предприятия) с открытым исходным кодом. Программные решения OpenPro ERP предоставляют гибкую, масштабируемую и полнофункциональную систему управления для малого бизнеса и крупных корпораций. Модульная кон...

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