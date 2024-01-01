Альтернативы - Keypup
GitHub
github.com
GitHub, Inc. — американская транснациональная корпорация, предоставляющая хостинг для разработки программного обеспечения и контроля версий с использованием Git. Он предлагает функции распределенного контроля версий и управления исходным кодом (SCM) Git, а также свои собственные функции. Он обеспечи...
Jira
atlassian.com
JIRA — это трекер для команд, планирующих и создающих отличные продукты. Тысячи команд выбирают JIRA, чтобы фиксировать и систематизировать проблемы, распределять работу и следить за командной деятельностью. На рабочем месте или в пути благодаря новому мобильному интерфейсу JIRA поможет вашей команд...
ClickUp
clickup.com
ClickUp — это универсальная платформа для повышения производительности. Это центр, где команды собираются вместе для планирования, организации и совместной работы с использованием задач, документов, чата, целей, досок и многого другого. ClickUp, легко настраиваемый всего за несколько щелчков мышью, ...
GitLab
gitlab.com
GitLab — это веб-инструмент жизненного цикла DevOps, который предоставляет менеджер Git-репозитория, обеспечивающий вики, отслеживание проблем, а также функции конвейера непрерывной интеграции и развертывания с использованием лицензии с открытым исходным кодом, разработанной GitLab Inc. Программное ...
Shortcut
shortcut.com
Ярлык (ранее Clubhouse) — работайте над программированием, а не над инструментом. Управление проектами никогда не было проще. Мы вносим поток в рабочий процесс вашей команды разработчиков программного обеспечения. Планируйте, сотрудничайте, создавайте и измеряйте успех с помощью Shortcut. 500 тыся...
YouTrack
jetbrains.com
Инструмент управления проектами, который можно адаптировать к вашим процессам и помочь вам создавать отличные продукты. Отслеживайте проекты и задачи, используйте гибкие доски, планируйте спринты и релизы, храните базу знаний, работайте с отчетами и информационными панелями, создавайте рабочие проце...
Backlog
backlog.com
Backlog — это универсальный онлайн-инструмент для управления проектами, отслеживания задач, контроля версий и отслеживания ошибок. Объединив управление проектами и кодом, команды могут планировать работу, отслеживать прогресс и выпускать код на одной платформе. Команды используют Backlog, чтобы повы...
Sentry
sentry.io
Для разработчиков программного обеспечения Sentry необходим для мониторинга работоспособности кода приложения. От отслеживания ошибок до мониторинга производительности — разработчики могут видеть яснее, решать быстрее и постоянно узнавать о своих приложениях — от внешнего интерфейса до внутреннего и...
HackerOne
hackerone.com
Hackerone - это платформа координации уязвимости и платформы Bug Bounty, которая соединяет предприятия с тестерами проникновения и исследователями кибербезопасности. Это была одна из первых компаний, наряду с Synack и Bugcrowd, чтобы принять и использовать исследователей по безопасности и кибербезоп...
Linear
linear.app
Linear помогает оптимизировать программные проекты, спринты, задачи и отслеживание ошибок. Он создан для высокопроизводительных команд.
OpenProject
openproject.org
OpenProject — ведущее бесплатное программное обеспечение для управления проектами с открытым исходным кодом. Будучи веб-решением, оно предоставляет всем членам команды доступ ко всей информации, связанной с проектом, из любого места и в любое время. OpenProject поддерживает ваши проекты на протяжени...
Wrike
wrike.com
Wrike — самая мощная платформа для управления работой. Wrike, созданный для команд и организаций, желающих сотрудничать, творить и превосходить каждый день, объединяет всех и вся работу в одном месте, чтобы устранить сложность, повысить производительность и освободить людей, чтобы они могли сосредот...
Teamwork
teamwork.com
Teamwork.com — единственная платформа с лучшими в своем классе возможностями работы с клиентами в сочетании с простым в использовании управлением проектами, которое нравится командам. Выполняйте работу вовремя и в рамках бюджета, устраняйте хаос среди клиентов и понимайте прибыльность — и все это на...
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) делает мир лучше для всех. Наша облачная платформа и решения помогают оцифровать и унифицировать организации, чтобы они могли находить более разумные, быстрые и лучшие способы организации рабочего процесса. Таким образом, сотрудники и клиенты могут быть более связанными, более...
todo.vu
todo.vu
todo.vu сочетает в себе управление задачами и проектами с отслеживанием времени и выставлением счетов, предоставляя универсальный универсальный инструмент повышения производительности для фрилансеров, консультантов и команд. Управление любым количеством клиентских или внутренних задач становится про...
Zoho BugTracker
zoho.com
Zoho BugTracker — это программное обеспечение для совместного отслеживания ошибок от Zoho, бренда, которому доверяют более 35 миллионов пользователей по всему миру. BugTracker помогает вам отслеживать жизненный цикл ошибок от начала до закрытия, гарантируя, что вы каждый раз создаете и выпускаете от...
SonarCloud
sonarcloud.io
SonarCloud — это облачная альтернатива платформе SonarQube, предлагающая непрерывное качество кода и анализ безопасности как услугу. SonarCloud легко интегрируется с популярными платформами контроля версий и CI/CD, такими как GitHub, Bitbucket и Azure DevOps. Он обеспечивает статический анализ кода ...
Geckoboard
geckoboard.com
Geckoboard — это простой инструмент для создания и обмена бизнес-панелями в реальном времени. Geckoboard, созданный для того, чтобы помочь руководителям групп получать актуальные данные для своей команды и всей организации, напрямую интегрируется с более чем 80 различными инструментами и сервисами, ...
GitClear
gitclear.com
Код. Учиться. Повторить. Метрики разработчиков программного обеспечения нового уровня, основанные на уникальном инструменте проверки кода. GitClear помогает командам разработчиков работать вместе, чтобы отслеживать статистику Google DORA, сокращать технологический долг и ускорять выпуск продукции.
Rollbar
rollbar.com
Упреждающее обнаружение, прогнозирование и устранение ошибок в режиме реального времени с помощью платформы непрерывного улучшения кода Rollbar. Rollbar обеспечивает полный охват всех приложений, от которых зависят и которые любят ваши пользователи. Автоматизируйте реагирование на ошибки в режиме ре...
Bugsnag
bugsnag.com
BugSnag отслеживает приложения на наличие ошибок и предоставляет полезную информацию для повышения стабильности приложений, чтобы вы могли принимать основанные на данных решения о том, следует ли сосредоточиться на создании функций или исправлении ошибок. BugSnag обеспечивает видимость вашего прилож...
LogRocket
logrocket.com
Современный фронтенд-мониторинг и аналитика продуктов. LogRocket сочетает в себе воспроизведение сеансов, мониторинг производительности и аналитику продуктов, что дает командам разработчиков программного обеспечения возможность создавать идеальные веб- и мобильные продукты.
Jellyfish
jellyfish.co
Jellyfish — это ведущая платформа инженерного управления, обеспечивающая полную прозрачность инженерных организаций, их работы и того, как они работают. Анализируя инженерные сигналы из Git и Jira, а также контекстные бизнес-данные из инструментов планирования, реагирования на инциденты, управления ...
Marker.io
marker.io
Marker.io: идеальное решение для обратной связи для команд веб-разработчиков. Обзор: Marker.io — это революционный инструмент, меняющий способы сбора, управления и реагирования команд веб-разработчиков на основе обратной связи. Независимо от того, являетесь ли вы оживленным веб-агентством, динамичн...
Assembla
assembla.com
Assembla — самая безопасная платформа для контроля версий и совместной работы над проектами в мире. Мы предоставляем безопасный облачный хостинг для репозиториев Subversion, Perforce и Git с интегрированным управлением проектами для более чем 5500 клиентов по всему миру. Assembla помогает командам р...
Usersnap
usersnap.com
Usersnap — это платформа обратной связи с пользователями, предназначенная для продуктовых команд для сбора информации по конкретному продукту, ускорения пользовательского тестирования и улучшения обратной связи с заинтересованными сторонами. Продуктовые команды стремятся к процессам, ориентированным...
Planisware
planisware.com
Planisware — это редактор программного обеспечения для управления портфелем корпоративных проектов (EPPM) Planisware V6 (ранее известного как OPX2), предназначенного для различных отраслей, включая энергетику, медицинское оборудование, высокие технологии, аэрокосмическую и оборонную промышленность, ...
DoneDone
donedone.com
Если вам нужны самые необходимые функции в трекере задач и общем почтовом ящике, обратите внимание на DoneDone. Мы прилагаем все усилия, чтобы сделать наш продукт простым и удобным в использовании, чтобы вы могли сосредоточиться на выполнении своей работы. Благодаря DoneDone команды поддержки клиент...
Harness
harness.io
Harness Continuous Delivery — это решение для доставки программного обеспечения, которое автоматически развертывает, проверяет и откатывает артефакты без каких-либо усилий. Harness использует AI/ML для управления, проверки и отката ваших развертываний, поэтому вам не придется мучиться с развертывани...
Instabug
instabug.com
Instabug — компания-разработчик программного обеспечения, которая предоставляет отчеты об ошибках, мониторинг производительности приложений, отчеты о сбоях, чаты внутри приложений и опросы пользователей для мобильных приложений. Компания основана в 2014 году. По состоянию на сентябрь 2019 года Insta...