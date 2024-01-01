Альтернативы - Keymailer
Later
later.com
Ведущая платформа визуального маркетинга, которая позволяет планировать, планировать, публиковать и измерять результаты ваших публикаций в Instagram и социальных сетях.
Impact
impact.com
Impact Partnership Cloud™ — ведущее в мире решение для автоматизации партнерских отношений, которое обнаруживает, управляет, защищает и оптимизирует все каналы партнерства, обеспечивая настоящий экспоненциальный рост.
LTK
shopltk.com
Покупайте новинки в сфере моды, дома, красоты и фитнеса от влиятельных лиц LTK, которым вы доверяете. Идеи рабочей одежды, свадебные платья для гостей, образы для путешествий и многое другое.
PartnerStack
partnerstack.com
Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с партнерами для масштабирования любой программы: партнерской, реселлерской, маркетинговой и т. д. Узнайте, почему SaaS-компании растут с помощью PartnerStack PRM.
Keyhole
keyhole.co
Keyhole — это компания, занимающаяся аналитикой хэштегов и социальных сетей, которая предоставляет данные в реальном времени с отслеживанием хэштегов для Twitter, Instagram и Facebook.
Affable.ai
affable.ai
Платформа влиятельного маркетинга Affable позволяет глобальным брендам, агентствам и брендам электронной коммерции D2C с легкостью находить влиятельных лиц, управлять кампаниями и измерять рентабельность инвестиций! Проверенные влиятельные лица. 100+ Клиентов.
Meltwater
meltwater.com
Узнайте, как Meltwater помогает командам по связям с общественностью и маркетингу отслеживать освещение в СМИ как в новостях, так и в социальных сетях, а также совершенствовать управление брендом.
Skeepers
octoly.com
Ведущая маркетинговая платформа для влиятельных лиц Octoly помогает брендам повысить свою узнаваемость, завоевать доверие и увеличить продажи, объединяя проверенных микровлиятельных лиц и потребителей в большом масштабе. Бренды используют наше курируемое сообщество для создания публикаций в социаль...
GRIN
grin.co
GRIN — лучшее программное обеспечение для влиятельного маркетинга для брендов электронной коммерции. Наша платформа на базе искусственного интеллекта включает в себя более 32 миллионов влиятельных лиц, рабочую комнату для проведения кампаний, отчетность и аналитику, платежи и выполнение продуктов, п...
BrandChamp
brandchamp.io
Процветающие бренды создаются с помощью послов. Универсальное программное обеспечение для управления представителями бренда, которое интегрируется с Shopify, Amazon и WooCommerce.
Perpetua
perpetua.io
Инфраструктура роста для электронной коммерции. Присоединяйтесь к тысячам компаний, которые используют программное обеспечение Perpetua для реализации и анализа розничной рекламы, чтобы прибыльно масштабировать рост на Amazon, Walmart, Instacart и других торговых площадках.
Emplifi
emplifi.io
Оптимизируйте цифровой путь клиента. Единая платформа Emplifi для программного обеспечения для работы с клиентами и программного обеспечения для управления социальными сетями закрывает пробел в клиентском опыте.
HypeAuditor
hypeauditor.com
Комплексное решение для расширения возможностей вашего влиятельного маркетинга. Управляйте полным жизненным циклом своих маркетинговых кампаний влияния.
Traackr
traackr.com
Traackr — это система учета для маркетинга влияния на основе данных, которую маркетологи используют для инвестирования в правильные стратегии, оптимизации кампаний и масштабирования программ.
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop — это социальная коммерция, пользовательский контент и визуальная платформа для покупок для брендов электронной коммерции и интернет-магазинов, позволяющая активировать пользовательский контент или социальный контент брендов путем маркировки продуктов и публикации галерей с возможностью поку...
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero — это мощное программное обеспечение для партнерского, влиятельного и реферального маркетинга — все в одном. Начиная всего с 49 долларов США, GrowthHero масштабируется вместе с вами! Полностью гибкие инструменты для вашего успеха: - Партнерский портал с белой маркировкой, полная настройка...
Fohr
fohr.co
Fohr — одна из ведущих маркетинговых компаний, объединяющих нужных влиятельных лиц и представителей брендов с ведущими брендами. Посетите наш сайт сегодня.
Influence.co
influence.co
Все, что вам нужно, чтобы стать творцом. Присоединяйтесь к первой профессиональной сети, созданной для влиятельных лиц и авторов. Создайте свой профиль сегодня, чтобы зарабатывать деньги, учиться друг у друга и знакомиться с людьми через сообщества.
Audiense
audiense.com
Все, что вам нужно, чтобы понять аудиторию и получить лучшие маркетинговые результаты, результаты в социальных сетях, результаты влиятельных лиц, медиа-стратегии, стратегии роста или окупаемость рекламных расходов. Поставьте сегментацию потребителей и культурные особенности в центр своей стратегии ...
StarNgage
starngage.com
В StarNgage мы верим, что социально распространяемый визуальный контент — это будущее рекламы. Сейчас это происходит в Instagram, и мы хотим помочь брендам в этом приключении и победить в Instagram. Эта платформа позволяет брендам оценивать свои маркетинговые усилия в Instagram и привлекать влиятель...
Lolly
lolly.com
Lolly.com — это единое решение для маркетинга влияния, позволяющее брендам максимизировать присутствие своего бренда с помощью авторов в Instagram, TikTok и YouTube.
Favikon
favikon.com
Измените свою стратегию в социальных сетях с помощью Favikon: маркетинговой платформы для авторов, основанной на искусственном интеллекте. - Легко раскрывайте потенциал социальных сетей и находите идеальных авторов. Наши фильтры позволяют вам ориентироваться на конкретные ниши, соответствующие вашим...
Squaredance
squaredance.io
Squaredance — это партнерская площадка, которая помогает брендам DTC привлекать новых клиентов и увеличивать продажи во всех каналах. Мы предлагаем комплексное комплексное решение, отвечающее потребностям цифрового маркетолога. Подключите свой цифровой магазин, запускайте неограниченное количество к...
Roster
getroster.com
Влияние есть у каждого, и лучшие бренды используют Roster, чтобы использовать его. С помощью Roster компании превращают преданных клиентов в представителей бренда, которые повышают узнаваемость в социальных сетях, стимулируют маркетинговые инициативы, такие как обзоры, и увеличивают доход. Комплексн...
Partnerize
partnerize.com
Partnerize — единственное решение для управления партнерскими отношениями, обеспечивающее прибыльный рост маркетологов за счет комплексных технологий и комплексного обслуживания.
#paid
hashtagpaid.com
Платный хэштег. Находите авторов, запускайте кампании и вносите в белый список авторов — на одной платформе. Маркетинг влияния теперь стал безопасным, простым и быстрым.
Upfluence
upfluence.com
Увеличьте продажи с помощью авторского маркетинга. Маркетинг влияния, партнерские программы, управление авторами, пользовательский контент, представители бренда: создавайте ценные партнерские отношения для развития вашего бизнеса.
NoxInfluencer
noxinfluencer.com
NoxInfluencer — это комплексное программное обеспечение для влиятельного маркетинга, предназначенное для выявления влиятельных лиц в социальных сетях, проведения маркетинговых кампаний, управления взаимоотношениями с влиятельными лицами и анализа социальных сетей. Он охватывает более 20 миллионов ре...
MagicLinks
magiclinks.com
MagicLinks — это отмеченная наградами маркетинговая платформа для влиятельных лиц и сертифицированная корпорация B, обеспечивающая социальную коммерцию с авторами и ведущими мировыми потребительскими брендами. Запатентованная технология MagicLinks, Match Intelligence™, обеспечивает стратегический по...
Influencity
influencity.com
Influencity — это решение для маркетинга влиятельных лиц на базе искусственного интеллекта, которое позволяет полностью управлять взаимоотношениями с влиятельными лицами на единой платформе. Наш стек технологий включает более 60 функций, которые помогают большим и малым компаниям настраивать свои ра...
Afluencer
afluencer.com
Познакомьтесь с влиятельными лицами, микро-влиятельными людьми и создателями здесь! Для постов и роликов в Instagram, TikTok и YouTube. • Мы познакомим вас с новыми партнерами, которые будут создавать для вас пользовательский контент (UGC), а также размещать его в своих социальных сетях. • Вы можете...
Bazaarvoice
bazaarvoice.com
Тысячи ведущих мировых брендов и ритейлеров доверяют технологиям, услугам и опыту Bazaarvoice для увеличения доходов, расширения охвата, получения действенной информации и создания лояльных сторонников. Согласно новому заказному исследованию, проведенному Forrester Consulting от имени Bazaarvoice, к...
SocialLadder
socialladderapp.com
SocialLadder — это комплексная платформа управления корпоративными создателями для маркетинговых команд, стремящихся объединить послов, влиятельных лиц и партнеров под одной крышей. Бренды, ориентированные на потребителя, такие как Benefit Cosmetics, Kendra Scott, goPuff и Live Nation, используют So...
CIPIO.ai
cipio.ai
CIPIO.ai ставит перед собой задачу демократизировать визуальный контент, уникальным образом сочетая мощь брендовых сообществ и генеративного искусственного интеллекта. Запатентованная платформа VisualGPT позволяет брендам искать, обнаруживать, управлять, создавать, регенерировать, распространять и с...
Heepsy
heepsy.com
Найдите влиятельных лиц за считанные секунды. Мгновенный доступ к влиятельным лицам Instagram, Youtube, Tiktok и Twitch по местоположению и категориям. Проанализируйте их аудиторию и свяжитесь с ними.
LoudCrowd
loudcrowd.com
Маркетинг – это экспериментирование. И следующий великий эксперимент для вашей стратегии цифрового маркетинга — это использование пользовательского контента (UGC) для расширения вашей аудитории, усиления ее вовлечения и увеличения доходов. Это происходит с LoudCrowd. LoudCrowd сотрудничает с наиболе...
Reditus
getreditus.com
Увеличьте свой MRR без первоначальных затрат. Платформа партнерской программы для вашего B2B SaaS. Поднимите свою партнерскую программу на новую высоту.
Taggbox
taggbox.com
Платформа №1 для создания пользовательского контента для создания и публикации кампаний пользовательского контента в различных маркетинговых точках. Идеальная платформа пользовательского контента для успешного повышения доверия к бренду, узнаваемости, вовлечения пользователей и продаж.
Tolt
tolt.io
Доступное решение для запуска собственной партнерской программы. Tolt помогает SaaS-стартапам создавать и запускать собственную партнерскую программу. Работает с Stripe и Paddle.
Yoloco
yoloco.io
Yoloco — это платформа, предназначенная для точного анализа влиятельных лиц в социальных сетях. Благодаря использованию современных технологий, машинного обучения и собственных разработок Yoloco помогает пользователям получить все данные, необходимые для проведения успешной рекламной кампании. Платф...
Wowzi
wowzi.co
Wowzi — ведущая мировая технологическая компания, которая позволяет малым и средним предприятиям, транснациональным корпорациям, креативным агентствам, исследовательским компаниям и неправительственным организациям подключаться к нашему разнообразному сообществу африканских авторов. Платформа Wowzi ...
ViralMango
viralmango.com
ViralMango — это онлайн-торговая площадка, которая позволяет брендам связываться с проверенными микро- и нано-влиятельными лицами для взаимовыгодного сотрудничества. Платформа предоставляет создателям возможность продемонстрировать свои навыки и расширить число подписчиков, а также позволяет компани...
Upcred Advertiser
upcred.ai
UPCRED хочет стать мультивселенной глобальной экономики творцов, чтобы расширить возможности мировой экономики творцов, привнося больше аутентичности, наглядности и технологических усовершенствований. UPCRED GDS: универсальное решение для всех предприятий, позволяющее им участвовать в экономике созд...
Upcred Customer
upcred.ai
UPCRED хочет стать мультивселенной глобальной экономики творцов, чтобы расширить возможности мировой экономики творцов, привнося больше аутентичности, наглядности и технологических усовершенствований. UPCRED GDS: универсальное решение для всех предприятий, позволяющее им участвовать в экономике созд...
Upcred Creator
upcred.ai
UPCRED хочет стать мультивселенной глобальной экономики творцов, чтобы расширить возможности мировой экономики творцов, привнося больше аутентичности, наглядности и технологических усовершенствований. UPCRED GDS: универсальное решение для всех предприятий, позволяющее им участвовать в экономике созд...
Ubiquitous
ubiquitousinfluence.com
Ubiquitous открывает возможности для влиятельного маркетинга для крупнейших брендов мира, уделяя особое внимание TikTok. Мы — решение с полным спектром услуг, созданное на базе зрелой инфраструктуры данных, которая использует прогнозную аналитику и машинное обучение для оптимизации стратегии маркети...
TrueFanz Influencers
truefanz.com
TrueFanz помогает создателям контента и брендам получать деньги за публикации в Интернете. На TrueFanz ваши самые большие сторонники становятся активными участниками, предлагая им VIP-доступ к вашему контенту. С TrueFanz вы можете предоставить своим самым большим сторонникам доступ к контенту, сообщ...
TrueFanz Fans
truefanz.com
TrueFanz помогает создателям контента и брендам получать деньги за публикации в Интернете. На TrueFanz ваши самые большие сторонники становятся активными участниками, предлагая им VIP-доступ к вашему контенту. С TrueFanz вы можете предоставить своим самым большим сторонникам доступ к контенту, сообщ...
Stellar
stellar.io
Решение Stellar для маркетинга влияния позволяет вам проводить кампании умнее, быстрее и эффективнее. Благодаря интуитивно понятному и простому в использовании программному обеспечению Stellar маркетологи могут отказаться от электронных таблиц и автоматизировать утомительный ручной процесс поиска вл...
Socialveins
socialveins.com
Это маркетинговая платформа для влиятельных лиц, где менеджеры кампаний могут запускать и управлять своими кампаниями с участием тысяч авторов, зарегистрированных на платформе.
Social Native
socialnative.com
Универсальная платформа пользовательского контента и решение для влиятельных лиц для продвижения брендового контента. Создавайте, получайте и оптимизируйте пользовательский контент и социальный контент.
Socialfaim
socialfaim.com
Socialfaim — это платформа для маркетинга и управления авторами, основанная на искусственном интеллекте. Мы предлагаем лучшие услуги и помогаем брендам выявлять влиятельных лиц на основе охвата, демографии и аудитории на платформах социальных сетей. Наш инструмент на базе искусственного интеллекта п...
Sauce Social Commerce
addsauce.com
Sauce превращает ваш Instagram и TikTok в захватывающий опыт покупок, раскрывает потенциал вашего бренда для развития сообществ с помощью пользовательского контента и увеличивает продажи благодаря партнерству с влиятельными лицами.
SARAL
getsaral.com
SARAL — это простая и эффективная платформа влиятельного маркетинга, созданная для брендов электронной коммерции. Находите неиспользуемых влиятельных лиц, автоматизируйте работу с общественностью, управляйте отношениями, отслеживайте эффективность и отправляйте платежи — все под одной крышей! Получи...
Rizer Social
rizersocial.io
Платформа Rizer — это облачное программное обеспечение, используемое брендами и рекламодателями. Rizer Social позиционируется как инструмент маркетинга и бизнес-аналитики, который совершенно отличается от других платформ, которые больше ориентированы на транзакционные рынки. Наше решение снижает рис...
Promoty
promoty.io
Promotion — это инструмент маркетинга отношений с влиятельными лицами, который помогает брендам и агентствам находить подходящих авторов, управлять отношениями с влиятельными лицами и экономить время на маркетинге с влиятельными лицами.
Primetag
primetag.com
Primetag — это мощное программное обеспечение для маркетинга влияния, созданное для того, чтобы сделать сложные вещи простыми, а сложные — возможными.
LinkPizza
linkpizza.com
Linkpizza — это платформа влиятельного маркетинга, которая позволяет рекламодателям искать, находить и связываться с влиятельными лицами, а также управлять кампаниями влиятельных лиц на своей платформе. Linkpizza имеет более 3500 влиятельных лиц, подключенных к ее сети, и в первую очередь ориентиров...
LeaLi
leali.io
Инновационная платформа для знакомства с миром творческого сотрудничества. Погрузитесь в динамичное сообщество, где выдающиеся умы сходятся, чтобы формировать будущее искусства, дизайна, моды и не только. Раскройте свой художественный потенциал, общайтесь с единомышленниками и вступайте в преобразую...
joinbrands
joinbrands.com
JoinBrands — это площадка для влиятельных лиц и пользовательского контента (UGC), где вы можете быстро связать свой бренд с тысячами создателей контента и влиятельными лицами TikTok для продвижения ваших продуктов и услуг.