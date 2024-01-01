Keeping — первая в мире платформа поддержки клиентов, интегрированная с Gmail. Назначайте запросы на поддержку клиентов коллегам по команде, оставляйте личные заметки и устанавливайте статус — все это прямо из Gmail. Основанная в 2016 году и базирующаяся в Нью-Йорке, мы создали Keeping для команд, которые занимаются не только поддержкой клиентов. Если вы заняты выполнением важных запросов клиентов и остальной частью своей работы, мы рады, что вы нашли нас, потому что мы создали Keeping для вас.

Веб-сайт: keeping.com

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