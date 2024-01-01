Keeping

Keeping

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Веб-сайт: keeping.com

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Keeping — первая в мире платформа поддержки клиентов, интегрированная с Gmail. Назначайте запросы на поддержку клиентов коллегам по команде, оставляйте личные заметки и устанавливайте статус — все это прямо из Gmail. Основанная в 2016 году и базирующаяся в Нью-Йорке, мы создали Keeping для команд, которые занимаются не только поддержкой клиентов. Если вы заняты выполнением важных запросов клиентов и остальной частью своей работы, мы рады, что вы нашли нас, потому что мы создали Keeping для вас.
Категории:
Productivity
Программное обеспечение службы поддержки

Веб-сайт: keeping.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Keeping, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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Zendesk

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Intercom

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