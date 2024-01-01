Альтернативы - Keepabl

TrustArc

TrustArc

truste.com

TrustArc устраняет разрыв между конфиденциальностью и данными, обеспечивая более глубокое понимание, более широкий доступ и постоянное соблюдение требований.

DPOrganizer

DPOrganizer

dporganizer.com

DPOrganizer — шведская компания, созданная для того, чтобы помочь таким профессионалам в области конфиденциальности, как вы, добиться большего. Если вам нужно лучше организовать свою программу конфиденциальности, быстрее управлять RoPA или более эффективно повышать осведомленность, профессионалы мог...

ComplyCloud

ComplyCloud

complycloud.com

ComplyCloud — единственное программное обеспечение, необходимое вам для обеспечения защиты ваших данных и соответствия требованиям ИТ-безопасности. Он сочетает в себе юридический и ИТ-опыт с программным обеспечением для автоматизации всего вашего управления соблюдением требований и предоставления ва...

PrivacyEngine

PrivacyEngine

privacyengine.io

PrivacyEngine — это платформа управления конфиденциальностью данных, которая понравится всей вашей организации. Надежное сочетание технологий, опыта и знаний было разработано для оптимизации вашей программы конфиденциальности и демонстрации соответствия. PrivacyEngine — это универсальное программное...

PrivIQ

PrivIQ

priviq.com

Укрепление доверия между нашими клиентами и их заинтересованными сторонами путем предоставления четкого и краткого программного обеспечения для управления соблюдением конфиденциальности данных по модели SAAS. Intelligent Compliance, служба соблюдения законов о конфиденциальности Simply Global. Разра...

Seers

Seers

seersco.com

Платформа управления согласием Seers — это ведущий в мире баннер согласия на использование файлов cookie, которому доверяют более 50 000 предприятий в Великобритании и который соответствует их обязательствам GDPR, CCPA, PECR и LGPD. Платформа управления согласием Seers предлагает комплексное решение...

DATEV

DATEV

datev.de

Один из крупнейших европейских поставщиков ИТ-услуг для налоговых консультаций и среднего бизнеса.

Securiti

Securiti

securiti.ai

Securiti — пионер Центра управления данными, централизованной платформы, обеспечивающей безопасное использование данных и GenAI. Он обеспечивает унифицированный анализ данных, средства контроля и оркестрации в гибридных мультиоблачных средах. Крупные глобальные предприятия полагаются на Центр управл...

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