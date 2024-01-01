KEBS

KEBS

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Веб-сайт: kebs.ai

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KEBS — это бизнес-пакет, созданный для облегчения жизни в сфере профессиональных услуг. Эта современная ERP позволит предприятиям сократить расходы и утечки ресурсов, а также увеличить свою производительность и прибыльность в 10 раз. Организации, независимо от их размера и масштаба, могут оптимизировать и автоматизировать свои повседневные задачи и с легкостью создать бесперебойный рабочий процесс. Наши клиенты по всему миру впечатлены тем, как компания KEBS - сделали данные единым источником истины - увеличение удержания сотрудников на 76% - обеспечение своевременной реализации проектов в рамках бюджета - увеличили доход в 5 раз, чем раньше - обеспечить большую прозрачность внутри организации. - повысили ответственность своих сотрудников - удовлетворяли своих клиентов в 10 раз лучше, чем раньше KEBS является всеобъемлющим. Следовательно, это единственный бизнес-пакет, который вам когда-либо понадобится.
Категории:
Business
Программное обеспечение для управления проектами
ERP-системы

Веб-сайт: kebs.ai

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