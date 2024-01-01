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KEBS — это бизнес-пакет, созданный для облегчения жизни в сфере профессиональных услуг. Эта современная ERP позволит предприятиям сократить расходы и утечки ресурсов, а также увеличить свою производительность и прибыльность в 10 раз.
Организации, независимо от их размера и масштаба, могут оптимизировать и автоматизировать свои повседневные задачи и с легкостью создать бесперебойный рабочий процесс.
Наши клиенты по всему миру впечатлены тем, как компания KEBS
- сделали данные единым источником истины
- увеличение удержания сотрудников на 76%
- обеспечение своевременной реализации проектов в рамках бюджета
- увеличили доход в 5 раз, чем раньше
- обеспечить большую прозрачность внутри организации.
- повысили ответственность своих сотрудников
- удовлетворяли своих клиентов в 10 раз лучше, чем раньше
KEBS является всеобъемлющим. Следовательно, это единственный бизнес-пакет, который вам когда-либо понадобится.
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