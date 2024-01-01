Kasookoo — это облачное решение для бизнес-телефонов. Вместо нескольких телефонных линий и настольных телефонов Kasookoo представляет собой приложение для вашего мобильного и/или настольного компьютера с виртуальным секретарем, маршрутизацией и переводом вызовов, конференц-связью и дешевыми международными звонками. Это позволяет пользователю управлять целой командой сотрудников через существующие мобильные телефоны, а также позволяет команде иметь неограниченное количество исходящих звонков в Великобританию, США и Канаду.

Веб-сайт: kasookoo.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Kasookoo, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.