Kasookoo

Kasookoo

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Веб-сайт: kasookoo.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Kasookoo — это облачное решение для бизнес-телефонов. Вместо нескольких телефонных линий и настольных телефонов Kasookoo представляет собой приложение для вашего мобильного и/или настольного компьютера с виртуальным секретарем, маршрутизацией и переводом вызовов, конференц-связью и дешевыми международными звонками. Это позволяет пользователю управлять целой командой сотрудников через существующие мобильные телефоны, а также позволяет команде иметь неограниченное количество исходящих звонков в Великобританию, США и Канаду.
Категории:
Business
VoIP-провайдеры

Веб-сайт: kasookoo.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Kasookoo, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

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Podium

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OpenPhone

OpenPhone

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JustCall

JustCall

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Twilio

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MightyCall

MightyCall

mightycall.com

Nextiva

Nextiva

nextiva.com

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Callyzer

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Rebtel

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Salestrail

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Dingtone

dingtone.me

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