Karate Labs

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Платформа автоматизации тестирования с открытым исходным кодом. Объединение тестирования API, тестирования производительности API, макетов API и тестирования пользовательского интерфейса. Karate — это унифицированная платформа автоматизации тестирования с открытым исходным кодом, объединяющая тестирование API, тестирование производительности API, макеты API и тестирование пользовательского интерфейса.

Веб-сайт: karatelabs.io

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