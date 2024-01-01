Kapacity.io строит будущее интеллектуальных энергетических сетей с помощью услуги балансировки электрической нагрузки, ориентированной на здания.

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