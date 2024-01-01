Kanda

Kanda

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Веб-сайт: getkanda.com

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Канда строит Affirm для генеральных подрядчиков. Мы разрешаем подрядчикам предлагать финансирование домовладельцам, которые хотят сделать ремонт, но не могут заплатить полную стоимость вперед.

Веб-сайт: getkanda.com

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