Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Канда строит Affirm для генеральных подрядчиков. Мы разрешаем подрядчикам предлагать финансирование домовладельцам, которые хотят сделать ремонт, но не могут заплатить полную стоимость вперед.

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