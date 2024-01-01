KamTape — это сообщество для обмена видео, которое возвращает вам то, что вам нравилось в YouTube в 2000-х годах. Вы можете смотреть оригинальные видео и делиться ими по всему миру с помощью веб-интерфейса, который работает в большинстве известных браузеров через Javascript или Flash. Посмотреть видео на KamTape.com может каждый. Люди могут увидеть отчеты о текущих событиях из первых рук, найти видео о своих хобби и интересах, а также открыть для себя причудливое и необычное. Поскольку все больше людей записывают особые моменты на видео, KamTape дает возможность широкому кругу людей в Интернете поделиться тем, как выглядит их мир, и вернуть то, что было когда-то.

Веб-сайт: kamtape.com

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