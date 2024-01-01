KamTape

KamTape

Еще не установили WebCatalog Desktop? Скачайте WebCatalog Desktop.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: kamtape.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для KamTape в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

KamTape — это сообщество для обмена видео, которое возвращает вам то, что вам нравилось в YouTube в 2000-х годах. Вы можете смотреть оригинальные видео и делиться ими по всему миру с помощью веб-интерфейса, который работает в большинстве известных браузеров через Javascript или Flash. Посмотреть видео на KamTape.com может каждый. Люди могут увидеть отчеты о текущих событиях из первых рук, найти видео о своих хобби и интересах, а также открыть для себя причудливое и необычное. Поскольку все больше людей записывают особые моменты на видео, KamTape дает возможность широкому кругу людей в Интернете поделиться тем, как выглядит их мир, и вернуть то, что было когда-то.

Веб-сайт: kamtape.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением KamTape, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Playsee

Playsee

playsee.co

bilibili

bilibili

bilibili.tv

Puffin Flash Store

Puffin Flash Store

flash-store.puffin.com

Rav

Rav

rav.ai

Stackchat

Stackchat

stackchat.com

Vyrill

Vyrill

vyrill.com

Amino

Amino

aminoapps.com

Likee

Likee

likee.video

CuriousCat

CuriousCat

curiouscat.qa

Tubular Labs

Tubular Labs

tubularlabs.com

Picovoice

Picovoice

picovoice.ai

TwitCasting

TwitCasting

twitcasting.tv

Обзор

Продукты

Скачать

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2024 WebCatalog, Inc.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности