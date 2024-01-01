Альтернативы - Kahuna

Dayforce

Dayforce

dayforce.com

Dayforce — это глобальная платформа для современной рабочей силы. Корпоративное решение HCM Dayforce сочетает в себе расчет заработной платы, управление персоналом, льготы, управление талантами, управление персоналом и многое другое в одном облачном приложении, обеспечивая поддержку сегодняшней безг...

Moodle

Moodle

moodle.org

Moodle — это многофункциональная, безопасная и масштабируемая система управления обучением с открытым исходным кодом, которая легко интегрируется с другими платформами и может быть настроена для любого метода преподавания или обучения, который вы выберете. Благодаря свежим и интуитивно понятным инте...

Pluralsight

Pluralsight

pluralsight.com

Платформа технических навыков, которая обеспечивает веб-разработку, ИТ-сертификацию и онлайн-обучение, которое поможет вам двигаться вперед с правильными технологиями и нужными навыками. Тысячи готовых курсов по популярным языкам программирования, инструментам разработки и многому другому!

Rippling

Rippling

rippling.com

Rippling предоставляет компаниям единое место для управления персоналом, информационными технологиями и финансами — по всему миру. Он объединяет все системы управления персоналом, которые обычно разбросаны по компании, такие как расчет заработной платы, расходы, льготы и компьютеры. Впервые вы может...

GoTo

GoTo

goto.com

GoTo Meeting, лидер отрасли в области онлайн-видеоконференций для компаний по всему миру, теперь входит в состав GoTo Connect, универсального коммуникационного программного обеспечения, созданного для малого и среднего бизнеса. Решение Meeting, которое можно приобрести отдельно, каждый день пользует...

Lattice

Lattice

lattice.com

Lattice — это платформа управления персоналом, которая объединяет все инструменты, рабочие процессы и информацию, помогая организациям развивать вовлеченных и высокопроизводительных сотрудников в рамках победоносной культуры. Объединив непрерывное управление производительностью, опросы вовлеченности...

iMocha

iMocha

imocha.io

iMocha предоставляет организациям комплексную платформу и решение для реализации стратегии «Skills-First» с помощью своей запатентованной платформы нового поколения для оценки навыков и анализа навыков на основе искусственного интеллекта — для привлечения талантов (FTE и контингентов), а также для в...

Springboard

Springboard

springboard.com

Онлайн-программы Springboard под руководством наставников гарантированно помогут вам трудоустроиться. Изучите науку о данных, UI/UX и программирование, создавая реальные проекты.

Skillsoft

Skillsoft

skillsoft.com

О Skillsoft Skillsoft (NYSE: SKIL) предоставляет преобразующий опыт обучения, который побуждает организации и людей расти вместе. Компания сотрудничает с корпоративными организациями и обслуживает глобальное сообщество учащихся, готовя сегодняшних сотрудников к экономике завтрашнего дня. Благодаря S...

Trainual

Trainual

trainual.com

Trainual — это платформа для передачи знаний и обучения, на которой растущие команды создают правила того, как они делают то, что делают. С Trainual каждый процесс, политика и процедура для всех ролей и обязанностей в вашем бизнесе легко документируются, организуются, назначаются и доступны для поис...

PowerDMS

PowerDMS

powerdms.com

Платформа №1 для управления политиками и соблюдением требований для организаций с высоким уровнем доверия. В реальном мире ваша политика, обучение и аккредитация не работают изолированно. Ваше программное обеспечение для обеспечения соответствия требованиям тоже не должно этого делать. Узнайте, поче...

Leapsome

Leapsome

leapsome.com

Руководители и HR-команды дальновидных компаний (включая Spotify, monday.com и Unity) используют платформу Leapsome, чтобы замкнуть цикл между управлением производительностью, вовлечением сотрудников и обучением. В качестве платформы для расширения возможностей сотрудников Leapsome сочетает в себе и...

Schoox

Schoox

schoox.com

Schoox — это программное обеспечение для обучения на рабочем месте, ориентированное на людей. Люди не винтики, и Schoox был разработан с учетом того, как люди на самом деле учатся. Мы поддерживаем интерес учащихся, позволяя вам предоставлять больше видов контента, где бы они ни находились, от линии ...

BetterUp

BetterUp

betterup.com

Управляйте талантами, чтобы изменить результаты бизнеса. Поменяйте неопределенность на уверенность с помощью единственной платформы, которая объединяет коучинг, науку и опыт, основанный на искусственном интеллекте, для создания гибкости, устойчивости и адаптируемости, необходимых вашей организации,...

Coassemble

Coassemble

coassemble.com

Coassemble — это мощная и интуитивно понятная платформа, позволяющая организациям создавать и проводить качественное онлайн-обучение. Первый в своем роде Coassemble сочетает в себе удобную для пользователя систему управления обучением и выдающиеся возможности быстрого создания. С помощью Coassemble ...

Valence

Valence

valence.co

Valence — единственная платформа для командной работы для менеджеров, которая улучшает здоровье команды, взаимодействие и производительность, необходимые для современного рабочего места. Valence предоставляет каждому менеджеру инструменты и информацию, необходимые для понимания состояния здоровья св...

Teach 'n Go

Teach 'n Go

teachngo.com

Teach 'n Go — это современное, удобное и интуитивно понятное программное обеспечение для управления школой, разработанное специально для учебных центров и образовательных предприятий. Легко отслеживайте расписание, управление оплатой, индивидуальные занятия, посещаемость и многое другое. Все необход...

Whale

Whale

usewhale.io

Самый быстрый способ сплотить команду. Документируйте и централизуйте свои процедуры и процессы, обучайте свою команду и управляйте одним центральным источником ВСЕХ знаний вашей компании.

Docebo

Docebo

docebo.com

Docebo — это самая мощная в мире платформа обучения, интуитивно понятная для администраторов, интересная для учащихся и преобразующая бизнес. Ключевые отличия включают в себя: - Возможность предоставления гиперперсонализированного опыта обучения различным аудиториям, включая сотрудников, клиентов и ...

Workhuman

Workhuman

workhuman.com

Workhuman — это многонациональная компания со штаб-квартирами во Фрамингеме, Массачусетс и Дублине, предоставляющая облачные (программное обеспечение как услуга) программные решения для управления человеческим капиталом (HCM). Ее решения по социальному признанию предназначены для того, чтобы сотруд...

Culture Amp

Culture Amp

cultureamp.com

Culture Amp, являясь мировым лидером в сфере предоставления опыта сотрудникам, революционизирует то, как более 25 миллионов сотрудников в 6500 компаниях создают лучший мир труда. Простая в использовании универсальная платформа Culture Amp позволяет компаниям всех размеров и отраслей трансформировать...

Torch

Torch

torch.io

Torch — это платформа развития персонала, которая раскрывает потенциал людей, команд и организаций. С Torch вы можете предоставлять инклюзивные, интегрированные и эффективные программы коучинга и наставничества, которые способствуют успеху ваших сотрудников и вашей организации. Ведущие бренды исполь...

Eddy

Eddy

eddy.com

Eddy — это идеальная универсальная платформа для управления персоналом и расчета заработной платы для малых предприятий, которые вышли за пределы электронных таблиц. Он предлагает ключевые функции, которые вам нужны, без сложности и накладных расходов, присущих более крупным системам, давая вам возм...

Wilco

Wilco

trywilco.com

Wilco обеспечивает более высокий уровень успешной адаптации и снижает отток сотрудников, превращая процесс обучения в серию увлекательных практических задач. Благодаря Wilco новые клиенты изучают ваш продукт, обнаруживают его ценность и внедряют правильные рабочие процессы, выполняя реалистичные сце...

MangoApps

MangoApps

mangoapps.com

Вовлекайте, волнуйте и объединяйте всю свою компанию! MangoApps — это унифицированная платформа для взаимодействия с сотрудниками, объединяющая интрасеть, обучение, командную работу и управление контентом в информационной панели и рабочем пространстве. Наш удобный, бесконечно настраиваемый подход вп...

LearnUpon

LearnUpon

learnupon.com

LMS (программное обеспечение для управления обучением) LearnUpon позволяет вам предоставлять увлекательный опыт обучения, который влияет на то, что важно — производительность, удержание и рост. Предоставьте своим командам инструменты для предоставления увлекательного опыта обучения, который повлияе...

Fuel50

Fuel50

fuel50careerdrive.com

360-градусная обратная связь Fuel50 поддерживает карьерный рост, подтвержденный коллегами, в режиме реального времени. Поддержите бесконечный карьерный рост ваших сотрудников внутри вашей организации. Обратная связь 360 позволяет сотрудникам, руководителям, наставникам и тренерам запрашивать, получа...

Glue Up

Glue Up

glueup.com

Glue Up — это универсальная CRM-платформа, которая помогает вам создавать и развивать свое сообщество с помощью мероприятий, членства и других цифровых инструментов из одного места. Универсальная платформа Glue Up объединяет лучшие CRM, управление событиями, управление членством, электронный маркети...

Cinode

Cinode

cinode.com

Кто знает что, кто есть в наличии, что можно продать? Мы предоставляем важную информацию о продажах, доставке и навыках, которых вам сейчас не хватает. Cinode — это универсальная платформа для ускорения роста вашей консалтинговой компании. Мы не зря являемся лучшим выбором в Скандинавии.

Cloud Assess

Cloud Assess

cloudassess.com

Расширьте возможности своих сотрудников с помощью нашей платформы обучения и оценки в режиме реального времени, которая предназначена для высокопроизводительных организаций и поставщиков высшего образования, ориентированных на повышение квалификации. Наша платформа смешанного обучения предназначена ...

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