Альтернативы - Kahuna
Dayforce
dayforce.com
Dayforce — это глобальная платформа для современной рабочей силы. Корпоративное решение HCM Dayforce сочетает в себе расчет заработной платы, управление персоналом, льготы, управление талантами, управление персоналом и многое другое в одном облачном приложении, обеспечивая поддержку сегодняшней безг...
Moodle
moodle.org
Moodle — это многофункциональная, безопасная и масштабируемая система управления обучением с открытым исходным кодом, которая легко интегрируется с другими платформами и может быть настроена для любого метода преподавания или обучения, который вы выберете. Благодаря свежим и интуитивно понятным инте...
Pluralsight
pluralsight.com
Платформа технических навыков, которая обеспечивает веб-разработку, ИТ-сертификацию и онлайн-обучение, которое поможет вам двигаться вперед с правильными технологиями и нужными навыками. Тысячи готовых курсов по популярным языкам программирования, инструментам разработки и многому другому!
Rippling
rippling.com
Rippling предоставляет компаниям единое место для управления персоналом, информационными технологиями и финансами — по всему миру. Он объединяет все системы управления персоналом, которые обычно разбросаны по компании, такие как расчет заработной платы, расходы, льготы и компьютеры. Впервые вы может...
GoTo
goto.com
GoTo Meeting, лидер отрасли в области онлайн-видеоконференций для компаний по всему миру, теперь входит в состав GoTo Connect, универсального коммуникационного программного обеспечения, созданного для малого и среднего бизнеса. Решение Meeting, которое можно приобрести отдельно, каждый день пользует...
Lattice
lattice.com
Lattice — это платформа управления персоналом, которая объединяет все инструменты, рабочие процессы и информацию, помогая организациям развивать вовлеченных и высокопроизводительных сотрудников в рамках победоносной культуры. Объединив непрерывное управление производительностью, опросы вовлеченности...
iMocha
imocha.io
iMocha предоставляет организациям комплексную платформу и решение для реализации стратегии «Skills-First» с помощью своей запатентованной платформы нового поколения для оценки навыков и анализа навыков на основе искусственного интеллекта — для привлечения талантов (FTE и контингентов), а также для в...
Springboard
springboard.com
Онлайн-программы Springboard под руководством наставников гарантированно помогут вам трудоустроиться. Изучите науку о данных, UI/UX и программирование, создавая реальные проекты.
Skillsoft
skillsoft.com
О Skillsoft Skillsoft (NYSE: SKIL) предоставляет преобразующий опыт обучения, который побуждает организации и людей расти вместе. Компания сотрудничает с корпоративными организациями и обслуживает глобальное сообщество учащихся, готовя сегодняшних сотрудников к экономике завтрашнего дня. Благодаря S...
Trainual
trainual.com
Trainual — это платформа для передачи знаний и обучения, на которой растущие команды создают правила того, как они делают то, что делают. С Trainual каждый процесс, политика и процедура для всех ролей и обязанностей в вашем бизнесе легко документируются, организуются, назначаются и доступны для поис...
PowerDMS
powerdms.com
Платформа №1 для управления политиками и соблюдением требований для организаций с высоким уровнем доверия. В реальном мире ваша политика, обучение и аккредитация не работают изолированно. Ваше программное обеспечение для обеспечения соответствия требованиям тоже не должно этого делать. Узнайте, поче...
Leapsome
leapsome.com
Руководители и HR-команды дальновидных компаний (включая Spotify, monday.com и Unity) используют платформу Leapsome, чтобы замкнуть цикл между управлением производительностью, вовлечением сотрудников и обучением. В качестве платформы для расширения возможностей сотрудников Leapsome сочетает в себе и...
Schoox
schoox.com
Schoox — это программное обеспечение для обучения на рабочем месте, ориентированное на людей. Люди не винтики, и Schoox был разработан с учетом того, как люди на самом деле учатся. Мы поддерживаем интерес учащихся, позволяя вам предоставлять больше видов контента, где бы они ни находились, от линии ...
BetterUp
betterup.com
Управляйте талантами, чтобы изменить результаты бизнеса. Поменяйте неопределенность на уверенность с помощью единственной платформы, которая объединяет коучинг, науку и опыт, основанный на искусственном интеллекте, для создания гибкости, устойчивости и адаптируемости, необходимых вашей организации,...
Coassemble
coassemble.com
Coassemble — это мощная и интуитивно понятная платформа, позволяющая организациям создавать и проводить качественное онлайн-обучение. Первый в своем роде Coassemble сочетает в себе удобную для пользователя систему управления обучением и выдающиеся возможности быстрого создания. С помощью Coassemble ...
Valence
valence.co
Valence — единственная платформа для командной работы для менеджеров, которая улучшает здоровье команды, взаимодействие и производительность, необходимые для современного рабочего места. Valence предоставляет каждому менеджеру инструменты и информацию, необходимые для понимания состояния здоровья св...
Teach 'n Go
teachngo.com
Teach 'n Go — это современное, удобное и интуитивно понятное программное обеспечение для управления школой, разработанное специально для учебных центров и образовательных предприятий. Легко отслеживайте расписание, управление оплатой, индивидуальные занятия, посещаемость и многое другое. Все необход...
Whale
usewhale.io
Самый быстрый способ сплотить команду. Документируйте и централизуйте свои процедуры и процессы, обучайте свою команду и управляйте одним центральным источником ВСЕХ знаний вашей компании.
Docebo
docebo.com
Docebo — это самая мощная в мире платформа обучения, интуитивно понятная для администраторов, интересная для учащихся и преобразующая бизнес. Ключевые отличия включают в себя: - Возможность предоставления гиперперсонализированного опыта обучения различным аудиториям, включая сотрудников, клиентов и ...
Workhuman
workhuman.com
Workhuman — это многонациональная компания со штаб-квартирами во Фрамингеме, Массачусетс и Дублине, предоставляющая облачные (программное обеспечение как услуга) программные решения для управления человеческим капиталом (HCM). Ее решения по социальному признанию предназначены для того, чтобы сотруд...
Culture Amp
cultureamp.com
Culture Amp, являясь мировым лидером в сфере предоставления опыта сотрудникам, революционизирует то, как более 25 миллионов сотрудников в 6500 компаниях создают лучший мир труда. Простая в использовании универсальная платформа Culture Amp позволяет компаниям всех размеров и отраслей трансформировать...
Torch
torch.io
Torch — это платформа развития персонала, которая раскрывает потенциал людей, команд и организаций. С Torch вы можете предоставлять инклюзивные, интегрированные и эффективные программы коучинга и наставничества, которые способствуют успеху ваших сотрудников и вашей организации. Ведущие бренды исполь...
Eddy
eddy.com
Eddy — это идеальная универсальная платформа для управления персоналом и расчета заработной платы для малых предприятий, которые вышли за пределы электронных таблиц. Он предлагает ключевые функции, которые вам нужны, без сложности и накладных расходов, присущих более крупным системам, давая вам возм...
Wilco
trywilco.com
Wilco обеспечивает более высокий уровень успешной адаптации и снижает отток сотрудников, превращая процесс обучения в серию увлекательных практических задач. Благодаря Wilco новые клиенты изучают ваш продукт, обнаруживают его ценность и внедряют правильные рабочие процессы, выполняя реалистичные сце...
MangoApps
mangoapps.com
Вовлекайте, волнуйте и объединяйте всю свою компанию! MangoApps — это унифицированная платформа для взаимодействия с сотрудниками, объединяющая интрасеть, обучение, командную работу и управление контентом в информационной панели и рабочем пространстве. Наш удобный, бесконечно настраиваемый подход вп...
LearnUpon
learnupon.com
LMS (программное обеспечение для управления обучением) LearnUpon позволяет вам предоставлять увлекательный опыт обучения, который влияет на то, что важно — производительность, удержание и рост. Предоставьте своим командам инструменты для предоставления увлекательного опыта обучения, который повлияе...
Fuel50
fuel50careerdrive.com
360-градусная обратная связь Fuel50 поддерживает карьерный рост, подтвержденный коллегами, в режиме реального времени. Поддержите бесконечный карьерный рост ваших сотрудников внутри вашей организации. Обратная связь 360 позволяет сотрудникам, руководителям, наставникам и тренерам запрашивать, получа...
Glue Up
glueup.com
Glue Up — это универсальная CRM-платформа, которая помогает вам создавать и развивать свое сообщество с помощью мероприятий, членства и других цифровых инструментов из одного места. Универсальная платформа Glue Up объединяет лучшие CRM, управление событиями, управление членством, электронный маркети...
Cinode
cinode.com
Кто знает что, кто есть в наличии, что можно продать? Мы предоставляем важную информацию о продажах, доставке и навыках, которых вам сейчас не хватает. Cinode — это универсальная платформа для ускорения роста вашей консалтинговой компании. Мы не зря являемся лучшим выбором в Скандинавии.
Cloud Assess
cloudassess.com
Расширьте возможности своих сотрудников с помощью нашей платформы обучения и оценки в режиме реального времени, которая предназначена для высокопроизводительных организаций и поставщиков высшего образования, ориентированных на повышение квалификации. Наша платформа смешанного обучения предназначена ...