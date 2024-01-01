Альтернативы - KABOB

Verizon

Verizon

verizon.com

Verizon — американский оператор беспроводной сети, который ранее работал как отдельное подразделение Verizon Communications под названием Verizon Wireless.

OpSense

OpSense

opsense.com

OpSense — это платформа Интернета вещей (IoT), созданная для мониторинга безопасности и качества пищевых продуктов в сфере розничной торговли и общественного питания. Платформа OpSense контролирует температуру, влажность, открытые двери, условия отопления, вентиляции и кондиционирования и многое дру...

Roambee

Roambee

roambee.com

Roambee предлагает значительно лучшую прозрачность цепочки поставок по требованию для своевременной, полной и исправной доставки грузов и активов в любую точку мира. Более 300 предприятий улучшают качество обслуживания клиентов, уровень обслуживания, качество продукции, оборот денежных средств, эффе...

Zippin

Zippin

getzippin.com

Компания Zippin разработала новое поколение технологии без касс, позволяющей ритейлерам быстро совершать покупки в своих магазинах без каких-либо затруднений. Запатентованный подход Zippin использует искусственный интеллект, машинное обучение и технологию объединения датчиков для создания наилучшег...

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