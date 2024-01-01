Альтернативы - KABOB
Verizon
verizon.com
Verizon — американский оператор беспроводной сети, который ранее работал как отдельное подразделение Verizon Communications под названием Verizon Wireless.
OpSense
opsense.com
OpSense — это платформа Интернета вещей (IoT), созданная для мониторинга безопасности и качества пищевых продуктов в сфере розничной торговли и общественного питания. Платформа OpSense контролирует температуру, влажность, открытые двери, условия отопления, вентиляции и кондиционирования и многое дру...
Roambee
roambee.com
Roambee предлагает значительно лучшую прозрачность цепочки поставок по требованию для своевременной, полной и исправной доставки грузов и активов в любую точку мира. Более 300 предприятий улучшают качество обслуживания клиентов, уровень обслуживания, качество продукции, оборот денежных средств, эффе...
Zippin
getzippin.com
Компания Zippin разработала новое поколение технологии без касс, позволяющей ритейлерам быстро совершать покупки в своих магазинах без каких-либо затруднений. Запатентованный подход Zippin использует искусственный интеллект, машинное обучение и технологию объединения датчиков для создания наилучшег...