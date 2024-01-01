Альтернативы - KABOB

OpSense

opsense.com

OpSense — это платформа Интернета вещей (IoT), созданная для мониторинга безопасности и качества пищевых продуктов в сфере розничной торговли и общественного питания. Платформа OpSense контролирует температуру, влажность, открытые двери, условия отопления, вентиляции и кондиционирования и многое дру...