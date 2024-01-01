Kabob Retail Cloud — это комплексная технологическая платформа для розничной торговли, предназначенная для поддержки сетевых магазинов и брендов. Платформа предоставляет набор основных и дополнительных приложений, которые помогают предприятиям автоматизировать и оптимизировать различные аспекты своей деятельности. Основные приложения, предлагаемые Kabob, включают: * Дисплеи — решение для управления цифровыми вывесками для централизованного управления и синхронизации контента на нескольких дисплеях и устройствах. * BGM (фоновая музыка) — управление звуком в магазине, позволяющее удаленно управлять и обновлять фоновую музыку и рекламные сообщения. * Управление персоналом — инструменты для обучения, планирования и управления персоналом магазина. В дополнение к основным приложениям Kabob предлагает ряд дополнительных приложений для поддержки маркетинга, операций и других бизнес-функций, таких как: * Цифровой маркетинг — инструменты для управления контентом, омниканального маркетинга и онлайн-опросов. * Автоматизация операций — решения для организации очередей заказов, управления резервированием и столами, а также синхронизации меню. * AIoT (искусственный интеллект вещей) — интеллектуальные системы для удаленного управления устройствами, обнаружения лиц, мониторинга социального дистанцирования и отслеживания занятости столов. * Управление персоналом — инструменты для обучения, планирования и управления персоналом магазина. Kabob позиционирует себя как универсальная платформа для сетевых брендов, предлагающая комплексный набор облачных решений для оптимизации и автоматизации различных аспектов розничных операций. Платформа утверждает, что обеспечивает кроссплатформенную поддержку, масштабируемость и простую интеграцию со сторонними системами. Компания присутствует по всему миру, имеет прямые филиалы в материковом Китае, Тайване, Сингапуре и Японии, а также партнеров-реселлеров в Канаде и Австралии. Kabob обслуживает самые разные отрасли, включая сети быстрого питания, суши-рестораны с конвейерной лентой, скандинавские домашние бренды и даже VR-кафе в США. Kabob Retail Cloud представляет собой надежную и универсальную технологическую платформу для розничной торговли, призванную помочь сетевым предприятиям оптимизировать свои операции, улучшить качество обслуживания клиентов и повысить эффективность за счет использования искусственного интеллекта, Интернета вещей и облачных решений.

Веб-сайт: kabob.io

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