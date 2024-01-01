KABOB

KABOB

Еще не установили WebCatalog Desktop? Скачайте WebCatalog Desktop.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: kabob.io

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для KABOB в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Kabob Retail Cloud — это комплексная технологическая платформа для розничной торговли, предназначенная для поддержки сетевых магазинов и брендов. Платформа предоставляет набор основных и дополнительных приложений, которые помогают предприятиям автоматизировать и оптимизировать различные аспекты своей деятельности. Основные приложения, предлагаемые Kabob, включают: * Дисплеи — решение для управления цифровыми вывесками для централизованного управления и синхронизации контента на нескольких дисплеях и устройствах. * BGM (фоновая музыка) — управление звуком в магазине, позволяющее удаленно управлять и обновлять фоновую музыку и рекламные сообщения. * Управление персоналом — инструменты для обучения, планирования и управления персоналом магазина. В дополнение к основным приложениям Kabob предлагает ряд дополнительных приложений для поддержки маркетинга, операций и других бизнес-функций, таких как: * Цифровой маркетинг — инструменты для управления контентом, омниканального маркетинга и онлайн-опросов. * Автоматизация операций — решения для организации очередей заказов, управления резервированием и столами, а также синхронизации меню. * AIoT (искусственный интеллект вещей) — интеллектуальные системы для удаленного управления устройствами, обнаружения лиц, мониторинга социального дистанцирования и отслеживания занятости столов. * Управление персоналом — инструменты для обучения, планирования и управления персоналом магазина. Kabob позиционирует себя как универсальная платформа для сетевых брендов, предлагающая комплексный набор облачных решений для оптимизации и автоматизации различных аспектов розничных операций. Платформа утверждает, что обеспечивает кроссплатформенную поддержку, масштабируемость и простую интеграцию со сторонними системами. Компания присутствует по всему миру, имеет прямые филиалы в материковом Китае, Тайване, Сингапуре и Японии, а также партнеров-реселлеров в Канаде и Австралии. Kabob обслуживает самые разные отрасли, включая сети быстрого питания, суши-рестораны с конвейерной лентой, скандинавские домашние бренды и даже VR-кафе в США. Kabob Retail Cloud представляет собой надежную и универсальную технологическую платформу для розничной торговли, призванную помочь сетевым предприятиям оптимизировать свои операции, улучшить качество обслуживания клиентов и повысить эффективность за счет использования искусственного интеллекта, Интернета вещей и облачных решений.
Категории:
Business
Retail IoT Software

Веб-сайт: kabob.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением KABOB, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Verizon

Verizon

verizon.com

OpSense

OpSense

opsense.com

Roambee

Roambee

roambee.com

Zippin

Zippin

getzippin.com

Вам также может понравиться

Bloomerang Volunteer

Bloomerang Volunteer

bloomerang.co

My Music Staff

My Music Staff

mymusicstaff.com

BizeeBuy

BizeeBuy

bizeebuy.com

3veta

3veta

3veta.com

Pickcel

Pickcel

pickcel.com

Crisp

Crisp

gocrisp.com

Retail Dive

Retail Dive

retaildive.com

三五互联

三五互联

35.com

Qudini

Qudini

qudini.com

BQE Core

BQE Core

bqe.com

ThirdChannel

ThirdChannel

thirdchannel.com

Pear Commerce

Pear Commerce

pearcommerce.com

Обзор

Продукты

Скачать

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности