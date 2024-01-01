Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Jumpshare — это универсальная платформа визуальной коммуникации, которая помогает донести ваше сообщение, используя мгновенно доступные для общего доступа записи экрана, снимки экрана и изображения GIF. Jumpshare, оснащенный мощными функциями обмена и надежным механизмом обработки, позволяющим просматривать файлы более 200 форматов в Интернете, является самым быстрым и простым способом поделиться своей работой и идеями.

Веб-сайт: jumpshare.com

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