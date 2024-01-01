Альтернативы - JoyQR
Bitly
bitly.com
Bitly — это сервис сокращения URL-адресов и платформа управления ссылками. Компания Bitly, Inc. была основана в 2008 году. Она является частной и базируется в Нью-Йорке. Bitly сокращает 600 миллионов ссылок в месяц для использования в социальных сетях, SMS и электронной почте. Bitly зарабатывает ден...
QR Code Scanner
qrcodescan.in
Сканер QR-кода — самое быстрое и удобное веб-приложение.
QR.io
qr.io
Создавайте полностью персонализированные QR-коды с цветом, формой, логотипом и отслеживайте, сколько людей сканируют ваши QR-коды, откуда и в какой день.
BL.INK
bl.ink
Управление корпоративными ссылками. Обеспечиваем совместную работу, соблюдение требований и креативность для глобальных команд, чтобы улучшить каждое взаимодействие, защитить ваши данные и создать уверенность в каждом щелчке мыши.
Flowcode
flowcode.com
Flowcode — производитель QR-кодов №1. Логотип, цвет и дизайн, защищенные конфиденциальностью и данными, — все включено бесплатно. Загрузите высококачественные файлы для печати сегодня.
QR Code AI
qrcode-ai.com
Онлайн-генератор уникальных и художественных QR-кодов Превратите свои QR-коды в шедевр искусственного интеллекта Преобразуйте маркетинг вашего бренда
ME-QR
me-qr.com
ME-QR — это бесплатный генератор QR-кодов, который позволяет создавать и настраивать QR-коды для различных целей. Вот что выделяет нас: • Бесплатность и возможность настройки: создавайте QR-коды для веб-сайтов, текстовых сообщений, визитных карточек, электронных писем и многого другого. Персонализир...
Linkfire
linkfire.com
Умные ссылки для музыкального маркетинга. Linkfire упрощает продвижение вашего артиста на каждом этапе пути, от вашего первого сингла до вашего первого мирового турне. Нам доверяют крупные лейблы и более 50 тысяч артистов.
UTM.io
web.utm.io
UTM.io — лучший способ создавать, делиться и синхронизировать свои UTM с вашей командой. Перестаньте использовать беспорядочные электронные таблицы и получите качественные данные о кампании в своей аналитике.
QR TIGER
qrcode-tiger.com
QR TIGER — это самый передовой в мире онлайн-генератор QR-кодов, признанный самым инновационным продуктом на ProductHunt. Ему доверяют более 850 000 брендов в 147 странах. Среди них: Lululemon, Uber, Disney, Sodexo, Pepsico, L'Occitane, Samsung, TikTok, Universal Studios, Hilton Hotels и другие. Ком...
Autonix
autonix.io
QR-коды повсюду, и с Autonix они чрезвычайно ценны. Autonix представляет собой надежное решение для отслеживания QR-кодов, предназначенное для больших и малых организаций, ориентированное на агентства, торговые площадки, розничную торговлю, здравоохранение, правительство и многое другое.
QRfy
qrfy.com
Создавайте свои собственные QR-коды и развивайте свой бизнес или идею. Легко создавайте, управляйте и статистически отслеживайте свои QR-коды.
Barcode.so
barcode.so
Обычные QRCоды скучны. Красивые QR-коды, сгенерированные искусственным интеллектом, которые заставят вашу аудиторию жаждать их сканировать. Более 25 стилей на выбор или просто используйте свой собственный стиль.
ToneDen
toneden.io
ToneDen — это дружественная платформа социального маркетинга, которая дает вам возможность охватить и продать нужным людям.
QRStuff
qrstuff.com
Бесплатный генератор QR-кодов и онлайн-создатель QR-кодов. Регистрация не требуется. Создавайте неограниченное количество бесплатных QR-кодов с неограниченным сроком действия для URL-адреса веб-сайта в формате PDF, изображения, отслеживания посещаемости, видео на YouTube, местоположения на Картах Go...
Hovercode
hovercode.com
Динамические QR-коды для вашего бренда Создавайте, отслеживайте и управляйте динамическими QR-кодами для вашего бренда.
Limey
limey.io
Создавайте красивые одностраничные сайты за считанные минуты. Общайтесь со своей аудиторией, собирайте потенциальных клиентов и экспортируйте их.
Smartlinks.ai
smartlinks.ai
Smartlinks — это программное обеспечение для SEO, которое помогает в SEO за пределами страницы. Мы помогаем упростить создание ссылок и сэкономить время для создателей ссылок. Мы делаем это путем: 1. Создаем сообщество проверенных маркетологов SaaS, заинтересованных в сотрудничестве в области контен...
y.gy
app.y.gy
Создавайте короткие и незабываемые ссылки, которые повышают конверсию. Превратите длинные и сложные ссылки в короткие и запоминающиеся, которые можно использовать в электронных письмах, социальных сетях и т. д. * Используйте y.gy или свой собственный домен. Мы предлагаем возможность использовать в...
Bitelink
bitelink.co
Добро пожаловать в Bitelink – где инновации сочетаются с удобством в мире управления ссылками. Попрощайтесь с громоздкими URL-адресами и приветствуйте изящные, доступные для совместного использования ресурсы, которые впечатляют! Почему Битилинк? * Преобразуйте длинные сложные URL-адреса в краткие и...
Linkr
linkr.com
Универсальная платформа монетизации для авторов и брендов! Вы можете создать ссылку в биографии, увеличить число подписчиков, монетизировать творчество и процветать с Linkr.com.
QR Code Dynamic
qrcodedynamic.com
QR Code Dynamic — это простой в использовании и отслеживаемый генератор QR-кодов, который предоставляет расширенные функции настройки. С помощью этого инструмента создать полностью персонализированный QR-код так же просто, как отсканировать код. QR Code Dynamic предлагает возможность обмениваться ин...
AIQrArt
aiqrart.co
Откройте для себя преобразующий мир AIQrArt, где искусство органично сочетается с технологиями. Повысьте узнаваемость своего бренда с помощью потрясающих QR-артов, созданных с помощью искусственного интеллекта, чтобы их не только увидели, но и запомнили. AIQrArt позволяет создавать уникальные интера...
GoCodes
gocodes.com
Больше никаких недостающих инструментов! Отслеживайте свое оборудование с помощью нашего простого в использовании решения, которое включает в себя надежные этикетки, облачное программное обеспечение, приложения для сканирования и GPS-слежение. Наше комплексное решение, разработанное специально для о...
Uniqode
uniqode.com
Uniqode (ранее Beaconstac) базируется в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк, и помогает более чем 25 000 мировых брендов консолидировать свои инициативы по созданию QR-кодов в одну масштабируемую платформу. Это дает им возможность использовать данные QR-кода в более широкой стратегии мобильного маркетинга. Мы ...
Uplifter
uplifter.ai
Создавайте надежные UTM-ссылки для отслеживания всех ваших маркетинговых кампаний. Предоставляйте достоверные данные в Google Analytics и Adobe Analytics. Превратите эти данные в полезную информацию. Uplifter берет на себя тяжелую работу по аналитике и помогает маркетологам принимать меры… быстре...
TLinky
tlinky.com
Добро пожаловать в TLinky — лучшее решение для управления ссылками! В TLinky они дают возможность частным лицам, маркетологам и предприятиям оптимизировать свое присутствие в Интернете и упростить маркетинговые кампании. С их универсальной платформой вы можете легко управлять, отслеживать и делитьс...
ElkQR
elkqr.com
Создавайте фирменные QR-коды и повышайте узнаваемость бренда с помощью ElkQR. Отслеживайте эффективность кампании и получайте ценную информацию с помощью подробной аналитики.
Leaf.page
leaf.page
Одна страница для вашей профессиональной жизни
YAPA.page
yapa.page
YAPA.page — это простой в использовании инструмент для создания потрясающих страниц для всех социальных сетей и мессенджеров. Большой набор шаблонов и функции настройки помогут создать невероятные страницы для вашего бизнеса. Возможности: - Создавайте несколько страниц в одном проекте - Поддержка Go...