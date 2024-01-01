Альтернативы - JoyQR

Bitly

Bitly

bitly.com

Bitly — это сервис сокращения URL-адресов и платформа управления ссылками. Компания Bitly, Inc. была основана в 2008 году. Она является частной и базируется в Нью-Йорке. Bitly сокращает 600 миллионов ссылок в месяц для использования в социальных сетях, SMS и электронной почте. Bitly зарабатывает ден...

QR Code Scanner

QR Code Scanner

qrcodescan.in

Сканер QR-кода — самое быстрое и удобное веб-приложение.

QR.io

QR.io

qr.io

Создавайте полностью персонализированные QR-коды с цветом, формой, логотипом и отслеживайте, сколько людей сканируют ваши QR-коды, откуда и в какой день.

BL.INK

BL.INK

bl.ink

Управление корпоративными ссылками. Обеспечиваем совместную работу, соблюдение требований и креативность для глобальных команд, чтобы улучшить каждое взаимодействие, защитить ваши данные и создать уверенность в каждом щелчке мыши.

Flowcode

Flowcode

flowcode.com

Flowcode — производитель QR-кодов №1. Логотип, цвет и дизайн, защищенные конфиденциальностью и данными, — все включено бесплатно. Загрузите высококачественные файлы для печати сегодня.

QR Code AI

QR Code AI

qrcode-ai.com

Онлайн-генератор уникальных и художественных QR-кодов Превратите свои QR-коды в шедевр искусственного интеллекта Преобразуйте маркетинг вашего бренда

ME-QR

ME-QR

me-qr.com

ME-QR — это бесплатный генератор QR-кодов, который позволяет создавать и настраивать QR-коды для различных целей. Вот что выделяет нас: • Бесплатность и возможность настройки: создавайте QR-коды для веб-сайтов, текстовых сообщений, визитных карточек, электронных писем и многого другого. Персонализир...

Linkfire

Linkfire

linkfire.com

Умные ссылки для музыкального маркетинга. Linkfire упрощает продвижение вашего артиста на каждом этапе пути, от вашего первого сингла до вашего первого мирового турне. Нам доверяют крупные лейблы и более 50 тысяч артистов.

UTM.io

UTM.io

web.utm.io

UTM.io — лучший способ создавать, делиться и синхронизировать свои UTM с вашей командой. Перестаньте использовать беспорядочные электронные таблицы и получите качественные данные о кампании в своей аналитике.

QR TIGER

QR TIGER

qrcode-tiger.com

QR TIGER — это самый передовой в мире онлайн-генератор QR-кодов, признанный самым инновационным продуктом на ProductHunt. Ему доверяют более 850 000 брендов в 147 странах. Среди них: Lululemon, Uber, Disney, Sodexo, Pepsico, L'Occitane, Samsung, TikTok, Universal Studios, Hilton Hotels и другие. Ком...

Autonix

Autonix

autonix.io

QR-коды повсюду, и с Autonix они чрезвычайно ценны. Autonix представляет собой надежное решение для отслеживания QR-кодов, предназначенное для больших и малых организаций, ориентированное на агентства, торговые площадки, розничную торговлю, здравоохранение, правительство и многое другое.

QRfy

QRfy

qrfy.com

Создавайте свои собственные QR-коды и развивайте свой бизнес или идею. Легко создавайте, управляйте и статистически отслеживайте свои QR-коды.

Barcode.so

Barcode.so

barcode.so

Обычные QRCоды скучны. Красивые QR-коды, сгенерированные искусственным интеллектом, которые заставят вашу аудиторию жаждать их сканировать. Более 25 стилей на выбор или просто используйте свой собственный стиль.

ToneDen

ToneDen

toneden.io

ToneDen — это дружественная платформа социального маркетинга, которая дает вам возможность охватить и продать нужным людям.

QRStuff

QRStuff

qrstuff.com

Бесплатный генератор QR-кодов и онлайн-создатель QR-кодов. Регистрация не требуется. Создавайте неограниченное количество бесплатных QR-кодов с неограниченным сроком действия для URL-адреса веб-сайта в формате PDF, изображения, отслеживания посещаемости, видео на YouTube, местоположения на Картах Go...

Hovercode

Hovercode

hovercode.com

Динамические QR-коды для вашего бренда Создавайте, отслеживайте и управляйте динамическими QR-кодами для вашего бренда.

Limey

Limey

limey.io

Создавайте красивые одностраничные сайты за считанные минуты. Общайтесь со своей аудиторией, собирайте потенциальных клиентов и экспортируйте их.

Smartlinks.ai

Smartlinks.ai

smartlinks.ai

Smartlinks — это программное обеспечение для SEO, которое помогает в SEO за пределами страницы. Мы помогаем упростить создание ссылок и сэкономить время для создателей ссылок. Мы делаем это путем: 1. Создаем сообщество проверенных маркетологов SaaS, заинтересованных в сотрудничестве в области контен...

y.gy

y.gy

app.y.gy

Создавайте короткие и незабываемые ссылки, которые повышают конверсию. Превратите длинные и сложные ссылки в короткие и запоминающиеся, которые можно использовать в электронных письмах, социальных сетях и т. д. * Используйте y.gy или свой собственный домен. Мы предлагаем возможность использовать в...

Bitelink

Bitelink

bitelink.co

Добро пожаловать в Bitelink – где инновации сочетаются с удобством в мире управления ссылками. Попрощайтесь с громоздкими URL-адресами и приветствуйте изящные, доступные для совместного использования ресурсы, которые впечатляют! Почему Битилинк? * Преобразуйте длинные сложные URL-адреса в краткие и...

Linkr

Linkr

linkr.com

Универсальная платформа монетизации для авторов и брендов! Вы можете создать ссылку в биографии, увеличить число подписчиков, монетизировать творчество и процветать с Linkr.com.

QR Code Dynamic

QR Code Dynamic

qrcodedynamic.com

QR Code Dynamic — это простой в использовании и отслеживаемый генератор QR-кодов, который предоставляет расширенные функции настройки. С помощью этого инструмента создать полностью персонализированный QR-код так же просто, как отсканировать код. QR Code Dynamic предлагает возможность обмениваться ин...

AIQrArt

AIQrArt

aiqrart.co

Откройте для себя преобразующий мир AIQrArt, где искусство органично сочетается с технологиями. Повысьте узнаваемость своего бренда с помощью потрясающих QR-артов, созданных с помощью искусственного интеллекта, чтобы их не только увидели, но и запомнили. AIQrArt позволяет создавать уникальные интера...

GoCodes

GoCodes

gocodes.com

Больше никаких недостающих инструментов! Отслеживайте свое оборудование с помощью нашего простого в использовании решения, которое включает в себя надежные этикетки, облачное программное обеспечение, приложения для сканирования и GPS-слежение. Наше комплексное решение, разработанное специально для о...

Uniqode

Uniqode

uniqode.com

Uniqode (ранее Beaconstac) базируется в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк, и помогает более чем 25 000 мировых брендов консолидировать свои инициативы по созданию QR-кодов в одну масштабируемую платформу. Это дает им возможность использовать данные QR-кода в более широкой стратегии мобильного маркетинга. Мы ...

Uplifter

Uplifter

uplifter.ai

Создавайте надежные UTM-ссылки для отслеживания всех ваших маркетинговых кампаний. Предоставляйте достоверные данные в Google Analytics и Adobe Analytics. Превратите эти данные в полезную информацию. Uplifter берет на себя тяжелую работу по аналитике и помогает маркетологам принимать меры… быстре...

TLinky

TLinky

tlinky.com

Добро пожаловать в TLinky — лучшее решение для управления ссылками! В TLinky они дают возможность частным лицам, маркетологам и предприятиям оптимизировать свое присутствие в Интернете и упростить маркетинговые кампании. С их универсальной платформой вы можете легко управлять, отслеживать и делитьс...

ElkQR

ElkQR

elkqr.com

Создавайте фирменные QR-коды и повышайте узнаваемость бренда с помощью ElkQR. Отслеживайте эффективность кампании и получайте ценную информацию с помощью подробной аналитики.

Leaf.page

Leaf.page

leaf.page

Одна страница для вашей профессиональной жизни

YAPA.page

YAPA.page

yapa.page

YAPA.page — это простой в использовании инструмент для создания потрясающих страниц для всех социальных сетей и мессенджеров. Большой набор шаблонов и функции настройки помогут создать невероятные страницы для вашего бизнеса. Возможности: - Создавайте несколько страниц в одном проекте - Поддержка Go...

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