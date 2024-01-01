Альтернативы - JourneyLab

LEADx

leadx.org

Превратите менеджеров-миллениалов в традиционных лидеров с помощью LEADx! LEADx — это тренинг по лидерству, который действительно используют ваши менеджеры. Платформа сочетает в себе поведенческую науку, искусственный интеллект и экспертный контент для заметного улучшения поведения руководства, вовл...