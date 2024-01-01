Joon Health

Улучшите педиатрические результаты за счет более активного участия и соблюдения режима лечения. Платформа ухода, основанная на измерениях, которая повышает приверженность лечению родителей и детей, что приводит к более быстрому наступлению ремиссии, более высоким показателям выписки и сокращению списков ожидания для семей.

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