Jolt

Jolt

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Веб-сайт: jolt.com

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Jolt is an operations execution software available on smartphones and tablets that helps restaurants, retail, hospitality, and other businesses achieve team accountability, digital food safety compliance, and boost employee performance. Jolt is used by companies like Smoothie King, Jimmy John’s, Buffalo Wild Wings, Legoland, Marriott, Chevron, Cinemark, and thousands of other global brands.
Категории:
Business
Retail Task Management Software

Веб-сайт: jolt.com

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Action Card

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Zenput

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zenput.com

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Scalefusion

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Knotch

Knotch

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KABOB

KABOB

kabob.io

Sine

Sine

sine.co

HONOR

HONOR

hihonor.com

serVme

serVme

servmeco.com

MediathekViewWeb

MediathekViewWeb

mediathekviewweb.de

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