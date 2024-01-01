JobtitlesAI — это система на базе искусственного интеллекта, предназначенная для оптимизации и автоматизации классификации названий должностей. Он работает путем разделения названий должностей на две основные группы: область (например, продажи, финансы, ИТ) и должность (включая руководителя, менеджера, помощника). Это различие помогает организациям автоматизировать квалификацию потенциальных клиентов и эффективно расставлять приоритеты профилей. Кроме того, его можно использовать для очистки вашей системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) и организации предложений о работе. Одной из ключевых особенностей JobtitlesAI является API машинного обучения, который способен понимать и сортировать различные названия должностей. Этот инструмент подчеркивает потенциал искусственного интеллекта и машинного обучения для более эффективной обработки данных, связанных с персоналом, чем традиционные фильтры и формулы. Пользователи могут удобно применять JobtitlesAI с помощью функции «IMPORTDATA()» для классификации названий должностей в электронных таблицах. Он также предоставляет расширение для пользователей HubSpot, позволяющее им квалифицировать всю свою CRM одним щелчком мыши. Кроме того, пользователи могут загрузить файл CSV со столбцом должности и получить обратно соответствующий файл. JobtitlesAI поддерживает несколько языков и соответствует требованиям GDPR, обеспечивая полную анонимность пользовательских данных.

Веб-сайт: jobtitlesai.com

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