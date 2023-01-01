Jobsort — это доска вакансий для разработчиков, тестировщиков, менеджеров по проектам и UX-дизайнеров. Название Jobsort происходит от алгоритма быстрой сортировки.

Веб-сайт: jobsort.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Jobsort, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.