Альтернативы - Jitterbit
Firebase
firebase.google.com
Firebase — платформа, разработанная Google для создания мобильных и веб-приложений. Первоначально это была независимая компания, основанная в 2011 году. В 2014 году Google приобрела платформу, и теперь это их флагманское предложение для разработки приложений.
Postman Web
postman.com
Postman упрощает разработку API. Наша платформа предлагает инструменты, которые упрощают каждый этап процесса создания API и оптимизируют совместную работу, чтобы вы могли быстрее создавать более качественные API.
Retool
retool.com
Retool — это быстрый способ создания внутренних инструментов. Перетаскивайте наши стандартные блоки и подключайте их к своим базам данных и API, чтобы мгновенно создавать собственные инструменты. Подключается к Postgres, REST API, GraphQL, Firebase, Google Sheets и многим другим. Создано разработчик...
Zoho Creator
zoho.com
Для Творца внутри вас. Строить. Интегрируйте. Продлевать. Будущее работы – цифровое, и предприятия любого размера должны быстро трансформироваться. Zoho Creator — это платформа с низким кодированием, которая дает вам возможность сделать переход быстрым, безопасным и плавным — независимо от сложност...
Supabase
supabase.com
Альтернатива Firebase с открытым исходным кодом. Создайте бэкэнд менее чем за 2 минуты. Начните свой проект с базы данных Postgres, аутентификации, мгновенных API, подписок в реальном времени и хранилища.
Softr Studio
softr.io
Softr превращает ваши данные Airtable в красивый и мощный веб-сайт, веб-приложение или клиентский портал. Выберите шаблон или начните с нуля.
Draftbit
draftbit.com
Создавайте, настраивайте и запускайте мобильные приложения прямо в браузере. Исходный код включен.
Plasmic
plasmic.app
Визуальный конструктор для вашего технологического стека. Создавайте потрясающий визуальный контент и страницы, легко интегрируя отсутствие кода в свою кодовую базу. Разблокируйте свои команды и отправляйтесь молниеносно.
Apigee
google.com
Apigee, часть Google Cloud, помогает ведущим компаниям проектировать, защищать и масштабировать интерфейсы прикладного программирования (API). Попробуйте Apigee бесплатно.
Stoplight
stoplight.io
Используя Stoplight, вы можете создавать описания OpenAPI, документацию, макеты серверов намного быстрее, чем другие инструменты API, без каких-либо специальных знаний, необходимых на одной централизованной платформе.
Quickbase
quickbase.com
Раскройте творческий потенциал своих команд, чтобы быстро улучшить любой процесс. Узнайте, почему тысячи лучших компаний мира доверяют Quickbase в объединении своих данных, процессов и людей. Попробуйте бесплатно!
BuildFire
buildfire.com
Самый мощный конструктор приложений для iOS и Android Мощный и простой в использовании конструктор мобильных приложений BuildFire позволяет создавать мобильные приложения для iOS и Android за небольшую часть времени и средств. Простой и интуитивно понятный конструктор приложений — кодирование не т...
Kissflow
kissflow.com
Люди, наиболее близкие к проблеме, знают, как ее решить лучше всего. Поэтому мы расширили возможности бизнес-лидеров с помощью Kissflow — платформы цифровых рабочих мест №1, которую используют более 10 000 клиентов в 160 странах. Сделайте свой путь цифровой трансформации умным и простым!
AppMaster
appmaster.io
AppMaster — это платформа нового поколения без программирования для автоматизации бизнес-процессов и создания собственных приложений для Интернета и мобильных устройств с генерацией кода.
AppsGeyser
appsgeyser.com
Создайте приложение и получайте до 1000 долларов ежемесячного пассивного дохода. Абсолютно бесплатно навсегда. Никаких ежемесячных платежей, комиссий или платных функций. Никаких навыков кодирования не требуется.
Mockaroo
mockaroo.com
Бесплатный генератор тестовых данных и инструмент для моделирования API — Mockaroo позволяет создавать собственные наборы данных CSV, JSON, SQL и Excel для тестирования и демонстрации вашего программного обеспечения.
SwaggerHub
swaggerhub.com
Присоединяйтесь к тысячам разработчиков, которые используют SwaggerHub для создания и проектирования отличных API. Зарегистрируйтесь или войдите сегодня.
Tray.io
tray.io
Tray.io — самая продвинутая платформа интеграции для подключения инструментов, которые вы используете каждый день. Легко оптимизируйте процессы с помощью нашего визуального редактора рабочих процессов. Создавайте с помощью кликов или кода.
SnapLogic
snaplogic.com
SnapLogic — коммерческая компания-разработчик программного обеспечения, предоставляющая инструменты «Платформа интеграции как услуга» (iPaaS) для подключения облачных источников данных, приложений SaaS и локальных программных приложений для бизнеса. Компания SnapLogic со штаб-квартирой в Сан-Матео, ...
Caspio
caspio.com
Caspio — ведущая в мире платформа с низким кодированием для создания онлайн-приложений баз данных без программирования.
Mendix
mendix.com
Mendix — это самая быстрая и простая платформа с низким кодом, используемая предприятиями для разработки мобильных и веб-приложений в больших масштабах. Посетите, чтобы узнать больше и попробовать платформу бесплатно!
Workato
workato.com
Workato, лидер Gartner MQ, — это больше, чем просто iPaaS. Это платформа интеллектуальной автоматизации, которую могут использовать как бизнес, так и ИТ. Он поддерживает тысячи вариантов использования в корпоративных и рабочих процессах, поэтому вы можете автоматизировать все.
Knack
knack.com
Knack уже более десяти лет является пионером в области No Code, имея более 5000 клиентов, от малого и среднего бизнеса до крупнейших предприятий из списка Fortune 500. Knack дает возможность инноваторам, работающим каждый день, легко преодолевать критические бизнес-задачи. Используя интуитивно понят...
OutSystems
outsystems.com
OutSystems создает высокопроизводительные облачные платформы разработки с низким уровнем кода для дальновидных организаций в глобальном масштабе. Официально платформа номер один в мире для бескомпромиссных инноваций в области программного обеспечения. Пойдем.
Mobile Roadie
mobileroadie.com
Mobile Roadie — самый мощный инструмент для создания мобильных приложений для iPhone, Android, iPad и Mobile Web. Создавайте, размещайте и создавайте приложения за считанные минуты.
Rasayel
rasayel.io
Rasayel — это платформа для общения с клиентами, которая помогает компаниям продавать и поддерживать своих клиентов через WhatsApp и другие каналы социальных сообщений. Основные функции: - Общий почтовый ящик команды с двусторонним обменом сообщениями - Чат-бот WhatsApp - Трансляции и массовые сообщ...
Backendless
backendless.com
Визуальная платформа разработки приложений, которая делает создание приложений интуитивно понятным и простым в управлении, не требуя кода.
elastic.io
elastic.io
Платформа гибридной интеграции на основе микросервисов для синхронизации данных в реальном времени между разрозненными облачными и локальными приложениями, платформами и базами данных.
Unlayer
unlayer.com
Unlayer предоставляет самый простой способ создавать красивые электронные письма и целевые страницы с минимальными усилиями. Наши более 80 000 пользователей по всему миру, включая Airship, Keap, Netflix и Fidelity, создают адаптивный дизайн, от которого их аудитория не может насытиться. Unlayer пред...
Tadabase
tadabase.io
ПЛАТФОРМА БАЗ ДАННЫХ, СОЗДАННАЯ для 99%, работает как 1%. Сэкономьте тысячи долларов, часов и чашек кофе с помощью специальной базы данных без кода, которая поможет масштабировать ваш бизнес без стресса.