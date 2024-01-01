Альтернативы - Jitterbit

Firebase

Firebase

firebase.google.com

Firebase — платформа, разработанная Google для создания мобильных и веб-приложений. Первоначально это была независимая компания, основанная в 2011 году. В 2014 году Google приобрела платформу, и теперь это их флагманское предложение для разработки приложений.

Postman Web

Postman Web

postman.com

Postman упрощает разработку API. Наша платформа предлагает инструменты, которые упрощают каждый этап процесса создания API и оптимизируют совместную работу, чтобы вы могли быстрее создавать более качественные API.

Retool

Retool

retool.com

Retool — это быстрый способ создания внутренних инструментов. Перетаскивайте наши стандартные блоки и подключайте их к своим базам данных и API, чтобы мгновенно создавать собственные инструменты. Подключается к Postgres, REST API, GraphQL, Firebase, Google Sheets и многим другим. Создано разработчик...

Zoho Creator

Zoho Creator

zoho.com

Для Творца внутри вас. Строить. Интегрируйте. Продлевать. Будущее работы – цифровое, и предприятия любого размера должны быстро трансформироваться. Zoho Creator — это платформа с низким кодированием, которая дает вам возможность сделать переход быстрым, безопасным и плавным — независимо от сложност...

Supabase

Supabase

supabase.com

Альтернатива Firebase с открытым исходным кодом. Создайте бэкэнд менее чем за 2 минуты. Начните свой проект с базы данных Postgres, аутентификации, мгновенных API, подписок в реальном времени и хранилища.

Softr Studio

Softr Studio

softr.io

Softr превращает ваши данные Airtable в красивый и мощный веб-сайт, веб-приложение или клиентский портал. Выберите шаблон или начните с нуля.

Draftbit

Draftbit

draftbit.com

Создавайте, настраивайте и запускайте мобильные приложения прямо в браузере. Исходный код включен.

Plasmic

Plasmic

plasmic.app

Визуальный конструктор для вашего технологического стека. Создавайте потрясающий визуальный контент и страницы, легко интегрируя отсутствие кода в свою кодовую базу. Разблокируйте свои команды и отправляйтесь молниеносно.

Apigee

Apigee

google.com

Apigee, часть Google Cloud, помогает ведущим компаниям проектировать, защищать и масштабировать интерфейсы прикладного программирования (API). Попробуйте Apigee бесплатно.

Stoplight

Stoplight

stoplight.io

Используя Stoplight, вы можете создавать описания OpenAPI, документацию, макеты серверов намного быстрее, чем другие инструменты API, без каких-либо специальных знаний, необходимых на одной централизованной платформе.

Quickbase

Quickbase

quickbase.com

Раскройте творческий потенциал своих команд, чтобы быстро улучшить любой процесс. Узнайте, почему тысячи лучших компаний мира доверяют Quickbase в объединении своих данных, процессов и людей. Попробуйте бесплатно!

BuildFire

BuildFire

buildfire.com

Самый мощный конструктор приложений для iOS и Android Мощный и простой в использовании конструктор мобильных приложений BuildFire позволяет создавать мобильные приложения для iOS и Android за небольшую часть времени и средств. Простой и интуитивно понятный конструктор приложений — кодирование не т...

Kissflow

Kissflow

kissflow.com

Люди, наиболее близкие к проблеме, знают, как ее решить лучше всего. Поэтому мы расширили возможности бизнес-лидеров с помощью Kissflow — платформы цифровых рабочих мест №1, которую используют более 10 000 клиентов в 160 странах. Сделайте свой путь цифровой трансформации умным и простым!

AppMaster

AppMaster

appmaster.io

AppMaster — это платформа нового поколения без программирования для автоматизации бизнес-процессов и создания собственных приложений для Интернета и мобильных устройств с генерацией кода.

AppsGeyser

AppsGeyser

appsgeyser.com

Создайте приложение и получайте до 1000 долларов ежемесячного пассивного дохода. Абсолютно бесплатно навсегда. Никаких ежемесячных платежей, комиссий или платных функций. Никаких навыков кодирования не требуется.

Mockaroo

Mockaroo

mockaroo.com

Бесплатный генератор тестовых данных и инструмент для моделирования API — Mockaroo позволяет создавать собственные наборы данных CSV, JSON, SQL и Excel для тестирования и демонстрации вашего программного обеспечения.

SwaggerHub

SwaggerHub

swaggerhub.com

Присоединяйтесь к тысячам разработчиков, которые используют SwaggerHub для создания и проектирования отличных API. Зарегистрируйтесь или войдите сегодня.

Tray.io

Tray.io

tray.io

Tray.io — самая продвинутая платформа интеграции для подключения инструментов, которые вы используете каждый день. Легко оптимизируйте процессы с помощью нашего визуального редактора рабочих процессов. Создавайте с помощью кликов или кода.

SnapLogic

SnapLogic

snaplogic.com

SnapLogic — коммерческая компания-разработчик программного обеспечения, предоставляющая инструменты «Платформа интеграции как услуга» (iPaaS) для подключения облачных источников данных, приложений SaaS и локальных программных приложений для бизнеса. Компания SnapLogic со штаб-квартирой в Сан-Матео, ...

Caspio

Caspio

caspio.com

Caspio — ведущая в мире платформа с низким кодированием для создания онлайн-приложений баз данных без программирования.

Mendix

Mendix

mendix.com

Mendix — это самая быстрая и простая платформа с низким кодом, используемая предприятиями для разработки мобильных и веб-приложений в больших масштабах. Посетите, чтобы узнать больше и попробовать платформу бесплатно!

Workato

Workato

workato.com

Workato, лидер Gartner MQ, — это больше, чем просто iPaaS. Это платформа интеллектуальной автоматизации, которую могут использовать как бизнес, так и ИТ. Он поддерживает тысячи вариантов использования в корпоративных и рабочих процессах, поэтому вы можете автоматизировать все.

Knack

Knack

knack.com

Knack уже более десяти лет является пионером в области No Code, имея более 5000 клиентов, от малого и среднего бизнеса до крупнейших предприятий из списка Fortune 500. Knack дает возможность инноваторам, работающим каждый день, легко преодолевать критические бизнес-задачи. Используя интуитивно понят...

OutSystems

OutSystems

outsystems.com

OutSystems создает высокопроизводительные облачные платформы разработки с низким уровнем кода для дальновидных организаций в глобальном масштабе. Официально платформа номер один в мире для бескомпромиссных инноваций в области программного обеспечения. Пойдем.

Mobile Roadie

Mobile Roadie

mobileroadie.com

Mobile Roadie — самый мощный инструмент для создания мобильных приложений для iPhone, Android, iPad и Mobile Web. Создавайте, размещайте и создавайте приложения за считанные минуты.

Rasayel

Rasayel

rasayel.io

Rasayel — это платформа для общения с клиентами, которая помогает компаниям продавать и поддерживать своих клиентов через WhatsApp и другие каналы социальных сообщений. Основные функции: - Общий почтовый ящик команды с двусторонним обменом сообщениями - Чат-бот WhatsApp - Трансляции и массовые сообщ...

Backendless

Backendless

backendless.com

Визуальная платформа разработки приложений, которая делает создание приложений интуитивно понятным и простым в управлении, не требуя кода.

elastic.io

elastic.io

elastic.io

Платформа гибридной интеграции на основе микросервисов для синхронизации данных в реальном времени между разрозненными облачными и локальными приложениями, платформами и базами данных.

Unlayer

Unlayer

unlayer.com

Unlayer предоставляет самый простой способ создавать красивые электронные письма и целевые страницы с минимальными усилиями. Наши более 80 000 пользователей по всему миру, включая Airship, Keap, Netflix и Fidelity, создают адаптивный дизайн, от которого их аудитория не может насытиться. Unlayer пред...

Tadabase

Tadabase

tadabase.io

ПЛАТФОРМА БАЗ ДАННЫХ, СОЗДАННАЯ для 99%, работает как 1%. Сэкономьте тысячи долларов, часов и чашек кофе с помощью специальной базы данных без кода, которая поможет масштабировать ваш бизнес без стресса.

Обзор

Продукты

Скачать

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2024 WebCatalog, Inc.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности