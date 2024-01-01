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Альтернативы - JGSullivan Interactive

StructuredWeb

StructuredWeb

structuredweb.com

StructuredWeb предоставляет известным технологическим брендам, таким как IBM, ServiceNow, Google Cloud Platform и Veeam, а также многим другим растущим брендам, мощную, гибкую и простую в использовании платформу автоматизации канального маркетинга. С 1999 года StructuredWeb объединяет инновационную ...

Vartopia

Vartopia

vartopia.com

Вартопия считает, что в партнерских отношениях с вендорами есть две стороны. В то время как большинство PRM сосредотачивают внимание на стороне стека технологий канала, ориентированной на партнеров. Vartopia не только создала ведущий в отрасли партнерский портал, но и разработала свое приложение для...

Marvia

Marvia

getmarvia.com

Marvia — это платформа автоматизации локального маркетинга на базе SaaS. Это программное обеспечение упрощает каждый аспект распределенного маркетинга и позволяет организациям централизованно контролировать свои маркетинговые материалы, одновременно настраивая и публикуя их на локальном уровне. С ле...

xAmplify

xAmplify

xamplify.com

Платформа автоматизации канального маркетинга, разработанная для простоты, xAmplify помогает привлекать ваших партнеров, генерировать потенциальных клиентов и позволяет вашим партнерам заключать сделки. Это работает на любой стадии зрелости вашего канала. Благодаря многолетнему опыту xAmplify разра...

Channext

Channext

channext.com

Превратите больше партнеров в источник дохода с помощью платформы успеха партнеров Channext. Масштабируйте свою деятельность по поддержке партнеров, маркетингу и продажам с помощью одной платформы. Узнайте, как Channext помогает вам: * Сегментируйте своих партнеров и управляйте ими для достижения у...

Vibe.co

Vibe.co

vibe.co

Vibe позволяет любому маркетологу, любому бренду и любому размеру разместить рекламу на телевидении в течение 5 минут. Легко запускайте телевизионные кампании на более чем 500 телеканалах и в потоковых приложениях.

MioDatos

MioDatos

miodatos.com

MioDatos — это платформа автоматизации маркетинга, разработанная для всех ваших маркетинговых потребностей! Вы можете создавать маркетинговые кампании, красивые электронные письма, публикации в социальных сетях, целевые страницы, реферальные кампании, маркетинговые документы и многое другое! Создава...

PowerChord

PowerChord

powerchord.com

PowerChord помогает брендам и производителям, которые продают товары через дилерские сети, улучшить взаимодействие с клиентами за счет скоординированного обмена сообщениями и анализа данных для оптимизации маркетинговых расходов. Программное обеспечение PowerChord легко интегрируется в существующий ...

SproutLoud

SproutLoud

sproutloud.com

Через автоматизацию канального маркетинга Одна платформа для всех ваших потребностей распределенного маркетинга

Relevize

Relevize

relevize.com

Увеличьте доход от продаж вашего канала. Канальные продажи имеют решающее значение для дальнейшего роста. Автоматизируйте процесс формирования спроса для своих партнеров, чтобы эффективно генерировать потенциальных клиентов, воронку продаж и доходы.

Impartner

Impartner

impartner.com

Impartner предлагает самые надежные в отрасли решения для управления взаимоотношениями с партнерами и платформы автоматизации маркетинга (MAP) на базе SaaS.

Mindmatrix

Mindmatrix

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Mindmatrix предлагает программное обеспечение PRM, программное обеспечение для управления продажами, программное обеспечение для автоматизации маркетинга и управления каналами — на одной платформе.

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