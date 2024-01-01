Jetscribe.ai — это служба транскрипции с использованием искусственного интеллекта, которая позволяет быстро и точно конвертировать аудио- и видеозаписи, такие как вебинары, подкасты, проповеди или аудиозаметки, в письменный текст. Он также предлагает возможность преобразовать ваши транскрипции в богатый контент, такой как резюме, сообщения в блогах, заметки, основные моменты и многое другое. Подходит для подкастеров, маркетологов, журналистов, церковных служителей, исследователей, студентов и всех, кому требуются услуги транскрипции.

Веб-сайт: jetscribe.ai

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