Альтернативы - Jetic

Koxy AI

koxy-ai.web.app

Koxy AI — это платформа без кода для создания серверной части без кода и без настройки на базе искусственного интеллекта. С Koxy AI вы получаете облачный бессерверный бэкэнд, обслуживаемый на периферии из 35 регионов мира, базу данных Koxy (на основе JSON) с неограниченным хранилищем, конструктор AP...