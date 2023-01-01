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Jet2.com

Jet2.com

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Веб-сайт: jet2.com

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Jet2.com Limited, также известная как Jet2, — британская бюджетная авиакомпания для отдыха, предлагающая регулярные и чартерные рейсы из Великобритании. По состоянию на 2022 год это третья по величине регулярная авиакомпания Великобритании после EasyJet и British Airways.

Веб-сайт: jet2.com

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