Альтернативы - Jeeves

Stripe

Stripe

stripe.com

Stripe — американская компания, предоставляющая финансовые услуги и программное обеспечение как услугу (SaaS) со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния, США. Компания в первую очередь предлагает программное обеспечение для обработки платежей и интерфейсы прикладного программирования (API) для ве...

Pleo

Pleo

pleo.io

Решение для бизнес-расходов, которое позволит вашим сотрудникам делать больше. Присоединяйтесь к тысячам компаний, которые доверяют Pleo, чтобы упростить оплату труда на работе.

Equals Money

Equals Money

equalsmoney.com

Платежи, карты и расходы стали проще. Счет Equals Money призван произвести революцию в том, как финансовые команды управляют платежами, расходами, бюджетами, заработной платой и многим другим компании, возвращая время вспять и возвращая деньги на баланс.

Blackсatсard

Blackсatсard

blackcatcard.com

Откройте счет IBAN в Европе бесплатно. Получите платежную карту, кэшбэк до 5%, интегрированный криптосервис и многое другое за 0 евро в месяц.

Kodo

Kodo

kodo.com

Тратьте разумнее с нашим универсальным корпоративным платежным решением Самая простая платформа корпоративных платежей, которая поможет вам контролировать, автоматизировать и делегировать расходы компании, пока вы сосредоточены на развитии своего бизнеса!

Rapyd

Rapyd

rapyd.net

Rapyd, глобальная финтех-организация, создала ведущую в мире глобальную платежную сеть, позволяющую компаниям интегрировать локальные способы оплаты через единый API.

Wallester

Wallester

business.wallester.com

Начните выпускать бесплатные виртуальные или физические визитки, управляйте расходами компании в одном месте. Зарегистрируйтесь сейчас и получите доступ к счету VISA IBAN уже через день бесплатно!

Capital on Tap

Capital on Tap

capitalontap.com

Наша миссия в Capital on Tap — максимально упростить ведение малого бизнеса. Мы понимаем, что повседневная деятельность бизнеса может быть сложной, поэтому мы разработали инструменты и ресурсы, которые позволяют владельцам бизнеса оптимизировать свою деятельность, получить доступ к быстрому финансир...

Payhawk

Payhawk

payhawk.com

Payhawk — ведущее решение для управления расходами для отечественных и международных предприятий в Европе, США и Великобритании. Объединяя карты компании, возмещаемые расходы, кредиторскую задолженность и полную интеграцию программного обеспечения для бухгалтерского учета в одном продукте, Payhawk у...

Alaan

Alaan

alaan.com

Alaan — это крупнейшая и наиболее комплексная платформа для управления корпоративными картами и расходами на Ближнем Востоке, которой доверяют такие компании, как Al Barari, Rivoli, Arada и другие. Alaan позволяет вам: 1. Автоматизировать управление расходами. 2. Отслеживать расходы компании в режим...

Circula

Circula

circula.com

Circula — это платформа для любых платежей, осуществляемых сотрудниками: командировочные расходы, кредитные карты и льготы для сотрудников. Наша миссия — упростить управление финансами и заработной платой, обеспечивая при этом соблюдение требований посредством интеллектуальной автоматизации, чтобы с...

Cheqly

Cheqly

cheqly.com

Cheqly — полнофункциональный необанк для стартапов.

Viva.com

Viva.com

viva.com

Viva.com Group, ранее Viva Wallet, — ведущий европейский технологический банк, осуществляющий платежи на 24 рынках. Работая на 17 языках и в 9 валютах, мы поддерживаем более 30 способов оплаты по всему миру. Бесплатное приложение viva.com | Терминал можно легко настроить на смартфонах или других под...

OmniCard

OmniCard

omnicard.in

OmniCard предлагает встроенные платежи в качестве своей основной функции, помогающей компаниям решать свои потребности в бизнес-расходах и потоках платежей. Встроенные платежные предложения OmniCard включают управление расходами, решения для вознаграждений и взаимодействия и корпоративные карты; спе...

NUMARQE

NUMARQE

numarqe.com

NUMARQE — это платформа корпоративного кредитования, которая меняет управление оборотным капиталом для компаний среднего бизнеса.

KlearCard

KlearCard

getkleercard.com

Решение №1 для бизнес-расходов: управление расходами, оплата счетов, гибкие карты P-Card и кредитные решения.

dtcpay

dtcpay

dtcpay.com

dtcpay — регулируемый поставщик платежных услуг, который предлагает торговцам надежные решения для увеличения своих доходов за счет более высоких показателей приема транзакций с фиатными деньгами и криптовалютой. Клиенты нашего клиента получают выгоду от беспрепятственного осуществления платежей нез...

Payowire

Payowire

payowire.com

Глобальное платежное решение с поставщиком виртуальных и физических карт. Доступны банковский счет в долларах США, евро, фунтах стерлингов и пополнение мобильного телефона. Создайте учетную запись: https://payowire.com/register Easybanking для фрилансеров и предпринимателей. Все решения на одной пла...

Bento for Business

Bento for Business

bentoforbusiness.com

Bento — это платформа управления расходами на основе карт для предприятий малого и среднего бизнеса, обеспечивающая операционный контроль, прозрачность и понимание бизнес-расходов. Финансовая операционная платформа Bento позволяет предприятиям выдавать физические и виртуальные платежные реквизиты лю...

Nuvei

Nuvei

nuvei.com

Nuvei (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI) — канадская финтех-компания, ускоряющая бизнес клиентов по всему миру. Модульная, гибкая и масштабируемая технология Nuvei позволяет ведущим компаниям принимать платежи нового поколения, предлагать все варианты выплат и получать выгоду от выпуска карт, банковских усл...

Statrys

Statrys

statrys.com

Strys обслуживает все ваши платежные потребности с человеческим подходом. Зарегистрируйтесь сегодня и получите мультивалютный счет, карту Mastercard и конкурентоспособные курсы обмена валют.

Lithic

Lithic

lithic.com

Lithic упрощает создание платежных карт, позволяющих контролировать расходы. Доступные строительные блоки Lithic, разработанные для разработчиков, сокращают время выхода на рынок, открывают новые потоки доходов и масштабируются по мере развития вашего бизнеса. Независимо от того, создаете ли вы плат...

Marqeta

Marqeta

marqeta.com

Мгновенно выпускайте карты и обрабатывайте карточные платежи с помощью нашей открытой платформы API. Узнайте, как современная платформа выпуска карт Marqeta расширяет возможности бизнеса и новаторов.

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