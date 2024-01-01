Альтернативы - Jahia
Webflow
webflow.com
Webflow, Inc. — американская компания, базирующаяся в Сан-Франциско, которая предоставляет программное обеспечение как услугу для создания и хостинга веб-сайтов. Их онлайн-платформа визуального редактора позволяет пользователям проектировать, создавать и запускать веб-сайты.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста.
Bubble
bubble.io
Bubble — это язык визуального программирования и платформа приложений как услуга, разработанная Bubble Group, которая позволяет нетехническим людям создавать веб-приложения без необходимости вводить код. Вместо этого пользователи рисуют интерфейс, перетаскивая элементы на холст и определяя рабочие п...
Netlify
netlify.com
Netlify — это компания облачных вычислений из Сан-Франциско, которая предлагает хостинг и бессерверные серверные услуги для веб-приложений и статических веб-сайтов. Его функции включают в себя непрерывное развертывание из Git через Netlify Edge, глобальную сетевую инфраструктуру доставки приложений...
Vercel
vercel.com
Развертывайте веб-проекты, используя лучшие возможности интерфейсной разработки и высочайшую производительность для конечных пользователей.
Plesk
plesk.com
Plesk — единственная панель управления веб-хостингом, которая вам когда-либо понадобится для создания, защиты и запуска веб-сайтов и приложений в облаке! Получите хостинговую платформу Plesk!
Optimizely
optimizely.com
Optimizely — американская компания, которая производит прогрессивное программное обеспечение для доставки и экспериментирования для других компаний. Технология платформы Optimizely предоставляет инструменты A/B-тестирования и многовариантного тестирования, персонализацию веб-сайтов и возможности пер...
Contentful
contentful.com
Запускайте быстрее с современной контент-платформой. Это самый простой и быстрый способ управления контентом: интегрируйте свои инструменты. Публикуйте по каналам. Разблокируйте свою команду с помощью нашей ведущей в отрасли платформы приложений.
Cloudways
cloudways.com
Создан для исключительных впечатлений. Платформа управляемого облачного хостинга. Сосредоточьтесь на своем бизнесе и избегайте всех проблем с веб-хостингом. Наш управляемый хостинг гарантирует непревзойденную производительность, надежность и выбор с круглосуточной поддержкой, которая действует как в...
Pantheon
pantheon.io
Pantheon — это платформа WebOps, на которой команды создают, размещают и управляют своими веб-сайтами. Pantheon предоставляет все, что нужно вашему бизнесу для обеспечения цифровой скорости и гибкости.
Sanity.io
sanity.io
Sanity — это единая контент-платформа, которая позволяет вашей команде работать вместе в режиме реального времени, создавая привлекательный цифровой опыт по всем каналам.
BlackMesh
qodeinteractive.com
Создайте идеальный веб-сайт с помощью тем WordPress премиум-класса, разработанных Qode Interactive. Откройте для себя удивительные дизайны с широким спектром функций и возможностей настройки.
Contentstack
contentstack.com
Цифровой опыт, который вам нужен повсюду Перенесите свой бизнес в большее количество мест с помощью единственного полностью автоматизированного Composable DXP на базе безголовой CMS №1.
Storyblok
storyblok.com
Storyblok — это автономная система управления контентом, которая позволяет более чем 100 000 разработчиков и контент-команд создавать более качественный контент по любому цифровому каналу.
Flywheel
getflywheel.com
Универсальная хостинговая платформа WordPress для агентств. Управляйте веб-сайтами WordPress своих клиентов из одного места, получайте регулярный доход и постоянно радуйте их.
Bloomreach
bloomreach.com
Платформа цифрового опыта, созданная для коммерции. Решения Bloomreach сочетают в себе мощь унифицированных данных о клиентах и продуктах со скоростью и масштабом искусственного интеллекта и прогнозирующим принятием решений, поэтому вы можете предоставлять волшебный опыт, который конвертируется на...
Acquia
acquia.com
Acquia — компания, предоставляющая программное обеспечение как услугу, основанная Дрисом Байтартом и Джеем Бэтсоном для предоставления корпоративных продуктов, услуг и технической поддержки для платформы управления веб-контентом с открытым исходным кодом Drupal.
GridPane
gridpane.com
Платформа №1 для создания собственного хостинга и плана обслуживания WordPress мирового класса. Начните БЕСПЛАТНО! Мы помогаем серьезным агентствам и разработчикам WordPress решить проблемы с хостингом раз и навсегда.
Agility CMS
agilitycms.com
Контент, который объединяет Раскройте голос своего контента с помощью Headless CMS+ и службы White-Glove.
20i
20i.com
Разверните все свои сайты/приложения на невероятно быстром и высокопроизводительном реселлерском хостинге, хостинге WordPress и управляемом облачном хостинге. Круглосуточная экспертная поддержка.
Ycode
ycode.com
Платформа визуальной разработки для дизайнеров и агентств. Преобразуйте идеи в динамические веб-сайты, управляемые базами данных. Визуально создавайте и проектируйте красивые, адаптивные веб-проекты без ущерба для своего видения.
Platform.sh
platform.sh
Platform.sh — это комплексная веб-платформа для гибких команд. Создавайте, развивайте и масштабируйте свой парк веб-сайтов без вложений в управление инфраструктурой. Получите хостинг, CI/CD, автоматические обновления, глобальную круглосуточную поддержку. И многое другое.
Edgio
edg.io
Инфраструктура для динамичных веб-сайтов менее секунды. Разрабатывайте, развертывайте, проверяйте, экспериментируйте, отслеживайте и запускайте свой интерфейс — разверните бесплатно за 1 минуту. Ранее Layer0
LoadFocus
loadfocus.com
Универсальный инструмент облачного тестирования для нагрузочного тестирования и тестирования производительности веб-сайтов и API. Тестирование вашего веб-сайта или приложения может быть трудным, трудоемким и не дать необходимой информации командам разработчиков, разработчиков и DevOps. Используйте L...
Webscale
webscale.com
Обзор Webscale — это облачная платформа для современной коммерции, предлагающая безопасность, масштабируемость, производительность и автоматизацию для мировых брендов. Платформа Webscale SaaS использует протоколы автоматизации и DevOps для упрощения развертывания, управления и обслуживания инфрастру...
21YunBox
21cloudbox.com
21YunBox называют «Netlify и Heroku Китая». 21YunBox позволяет командам со всего мира законно доставлять свои лучшие работы в Китай. 21YunBox Edge гарантирует, что ваш сайт будет работать на невероятно высокой скорости по всему Китаю. Разработчики по всему миру любят 21YunBox, потому что мы даем им ...
amazee.io
amazee.io
amazee.io предоставляет платформу для доставки и хостинга приложений, позволяющую командам инженеров более эффективно развертывать приложения. Платформа с открытым исходным кодом, ориентированная на разработчиков, упрощает жизнь и работу разработчиков, сводя к минимуму стресс, связанный с управление...
Siteglide
siteglide.com
Siteglide — это платформа цифрового опыта (DXP), которая помогает цифровым агентствам создавать и управлять пользовательским опытом, таким как онлайн-курсы, торговые площадки, сайты членства и клиентские порталы.
Kontent.ai
kontent.ai
Kontent — это безголовая CMS, которая предлагает маркетологам простые в использовании инструменты управления контентом, позволяя разработчикам сосредоточиться на создании онлайн-опыта.