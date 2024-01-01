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JackRabbit Ops — это программное обеспечение для документации на основе искусственного интеллекта, которое помогает предприятиям эффективно создавать документацию процессов и управлять ею. Он оснащен искусственным интеллектом, который быстро и точно генерирует документацию процесса всего за 24 часа.
С помощью JackRabbit Ops компании могут добавлять данные из шаблонов, импортировать их, видео и общаться в чате для создания процессов, обучающих ИИ. Затем ИИ дает ответы на вопросы, связанные с бизнес-процессами.
Более того, процессы, генерируемые ИИ, легко пересматриваются и обновляются для создания идеальных ответов. Без необходимости использования кредитной карты и каких-либо проблем компании могут начать использовать JackRabbit Ops уже сегодня, чтобы оптимизировать документацию процессов и переключить свое внимание на действия.
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