JackRabbit Ops — это программное обеспечение для документации на основе искусственного интеллекта, которое помогает предприятиям эффективно создавать документацию процессов и управлять ею. Он оснащен искусственным интеллектом, который быстро и точно генерирует документацию процесса всего за 24 часа. С помощью JackRabbit Ops компании могут добавлять данные из шаблонов, импортировать их, видео и общаться в чате для создания процессов, обучающих ИИ. Затем ИИ дает ответы на вопросы, связанные с бизнес-процессами. Более того, процессы, генерируемые ИИ, легко пересматриваются и обновляются для создания идеальных ответов. Без необходимости использования кредитной карты и каких-либо проблем компании могут начать использовать JackRabbit Ops уже сегодня, чтобы оптимизировать документацию процессов и переключить свое внимание на действия.

Веб-сайт: jackrabbitops.com

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