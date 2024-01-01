IXOPAY — это масштабируемая и сертифицированная PCI платформа управления платежами для клиентов White Label и корпоративных продавцов. Современная, легко расширяемая архитектура обеспечивает оркестрацию платежей, обеспечивает интеллектуальные функции маршрутизации и каскадирования, а также современное управление рисками, автоматическую сверку и расчеты, а также интеграцию эквайеров и поставщиков платежных услуг на основе плагинов. IXOPAY является частью группы IXOLIT, которая была основана в 2001 году и обслуживает национальных и международных клиентов электронной коммерции из Вены, Австрия, и Флориды, США. Компания, управляемая и финансируемая владельцем, выросла из команды из двух человек до ИТ-специалиста с более чем 60 экспертами, разрабатывающими инновационные решения и продукты в самом центре Вены.

Веб-сайт: ixopay.com

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