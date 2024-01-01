IXOPAY

IXOPAY

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IXOPAY — это масштабируемая и сертифицированная PCI платформа управления платежами для клиентов White Label и корпоративных продавцов. Современная, легко расширяемая архитектура обеспечивает оркестрацию платежей, обеспечивает интеллектуальные функции маршрутизации и каскадирования, а также современное управление рисками, автоматическую сверку и расчеты, а также интеграцию эквайеров и поставщиков платежных услуг на основе плагинов. IXOPAY является частью группы IXOLIT, которая была основана в 2001 году и обслуживает национальных и международных клиентов электронной коммерции из Вены, Австрия, и Флориды, США. Компания, управляемая и финансируемая владельцем, выросла из команды из двух человек до ИТ-специалиста с более чем 60 экспертами, разрабатывающими инновационные решения и продукты в самом центре Вены.
Категории:
Finance
Программное обеспечение для аналитики платежей
Программное обеспечение для обработки платежей
Payments Orchestration Software

Веб-сайт: ixopay.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением IXOPAY, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

PayPal

PayPal

paypal.com

Venmo

Venmo

venmo.com

Payoneer

Payoneer

payoneer.com

Stripe

Stripe

stripe.com

Square

Square

squareup.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

Karbon

Karbon

karbonhq.com

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

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Airwallex

airwallex.com

Melio

Melio

meliopayments.com

Thryv

Thryv

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Validation

Validation

validation.com

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JetBlue

jetblue.com

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