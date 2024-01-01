IVEPOS

IVEPOS

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Веб-сайт: ivepos.com

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IVEPOS — это бесплатное программное обеспечение POS (точки продаж), созданное Intuition Systems для вашего ресторана, розничных магазинов, кафе, бара, пекарни, кофейни, продуктового магазина, салона и спа, автомойки, фургона с едой и пиццерии. Используйте систему точек продаж IVEPOS вместо кассового аппарата и отслеживайте продажи и запасы в режиме реального времени, управляйте сотрудниками и магазинами, общайтесь с клиентами и увеличивайте свой доход. Мобильная POS-система - Продавайте со смартфона, планшета или POS-системы - Выдавайте распечатанные или электронные чеки - Принимайте несколько платежей - Применяйте скидки и возвращайте деньги - Отслеживайте движение денежных средств - Сканируйте штрих-коды с помощью встроенной камеры - Продолжайте регистрировать продажи даже в автономном режиме - Подключите принтер чеков, сканер штрих-кодов и денежный ящик. Установите права для сотрудников. Управляйте несколькими магазинами и POS-устройствами из одной учетной записи. Управление запасами. Отслеживайте запасы в режиме реального времени. Устанавливайте уровни запасов и получайте уведомления о низком уровне запасов. Массовый импорт и экспорт. инвентарь из/в файл CSV - Управление товарами с вариантами - Перенос запасов - Управление запасами у поставщиков Аналитика продаж - Просмотр доходов, средних продаж и прибыли - Отслеживание тенденций продаж и оперативное реагирование на изменения - Определение самых продаваемых товаров и категорий - Отслеживание финансовые отчеты и выявление несоответствий - Просмотр полной истории продаж - Просмотр отчетов о типах платежей, модификаторах, скидках и налогах - Экспорт данных о продажах в электронные таблицы CRM и лояльности клиентов - Создание клиентской базы - Отправка рекламных акций клиентам для увеличения продаж - Управление кредитами клиентов - Получайте отзывы клиентов и улучшайте бизнес. - Запустите программу лояльности, чтобы вознаграждать клиентов за их повторяющиеся покупки. Возможности ресторана и бара. - Подключите кухонные принтеры или приложение IVEPOS Kitchen Display. - Используйте такие варианты питания, как обед в ресторане, на вынос или доставку. - Управляйте билетами заказа кухни. - Разделяйте счета или объединяйте столы - Отправляйте билеты на заказы на кухню на несколько кухонь - Официанты могут принимать заказы от клиентов на столе и отправлять их на кухню с помощью приложения IVEPOS Waiter - Принимайте заказы от онлайн-партнеров по питанию Zomato/Uber eats and swiggy - Эффективно управляйте ингредиентами и увеличить прибыль
Категории:
Business
POS-системы для ресторанов
Розничные POS-системы

Веб-сайт: ivepos.com

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