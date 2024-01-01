IT総合情報ポータル「ITmedia」является ведущим японским онлайн-порталом новостей и информации о технологиях. Он охватывает широкий спектр тем, связанных с технологиями, включая последние новости и тенденции в ИТ-индустрии, обзоры продуктов, интервью с отраслевыми экспертами, а также анализ технологического бизнеса и социальных изменений. Являясь комплексной новостной и информационной платформой в области технологий, ITmedia служит ценным ресурсом для профессионалов, энтузиастов технологий и всех, кто заинтересован в том, чтобы быть в курсе последних достижений и тенденций в быстро развивающейся ИТ-среде.

Веб-сайт: itmedia.co.jp

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