IsItWP — это бесплатный онлайн-ресурс, призванный помочь пользователям создавать лучшие веб-сайты WordPress. Он предлагает такие инструменты, как детектор тем WordPress, тест скорости и сканер безопасности. Кроме того, на сайте представлены учебные пособия, обзоры тем, плагинов и услуг хостинга, а также руководства о том, как начать блог, создать веб-сайт и многое другое.

Веб-сайт: isitwp.com

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