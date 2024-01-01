IrisVR Prospect

IrisVR Prospect

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Веб-сайт: irisvr.com

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IrisVR, входящая в состав The Wild, является ведущим брендом, предлагающим иммерсивный обзор дизайна и сотрудничество в виртуальной реальности. Флагманский продукт IrisVR, Prospect, используется командами BIM и VDC, проектными фирмами и инженерами, которые координируют 3D-модели и реализуют процессы проектирования и строительства. Поскольку IrisVR изначально интегрируется с Revit, Rhino, Navisworks, SketchUp и другими 3D-инструментами, вы можете мгновенно создать захватывающий опыт виртуальной реальности, который позволит вам проводить презентации клиентам и более эффективно работать с вашей командой. IrisVR работает с гарнитурами Oculus Quest, HTC Vive, Oculus Rift и Windows MR. У IrisVR есть 14-дневная бесплатная пробная версия, которую вы можете начать на сайте www.irisvr.com.
Категории:
Photography & Graphics
Building Design and Building Information Modeling (BIM) Software

Веб-сайт: irisvr.com

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