Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Мониторинг производительности машин с помощью искусственного интеллекта. SenseAi использует искусственный интеллект для мониторинга и анализа производительности машины на основе данных о вибрации и акустике. Это позволяет производителям выявлять проблемы или неэффективности производственного процесса и принимать основанные на данных решения для повышения производительности.

Веб-сайт: iotflows.com

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