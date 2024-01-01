Ionicons

Ionicons

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: ionic.io

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Ionicons — это набор иконок с полностью открытым исходным кодом, включающий 1300 иконок, созданных для веб-приложений, iOS, Android и настольных приложений. Ionicons был создан для Ionic Framework, поэтому значки имеют версии как для Material Design, так и для iOS.

Веб-сайт: ionic.io

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