IOMETE

IOMETE

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Веб-сайт: iomete.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Экономичная альтернатива Snowflake, Databricks и Cloudera. Максимизируйте свои данные, минимизируйте свои затраты: откройте для себя озеро гибридных данных IOMETE. Умные пользователи во всем мире говорят «да» IOMETE и «нет» стремительному росту цен на вычислительные ресурсы, сложным многоуровневым схемам и непредсказуемым комиссиям, призванным заблокировать вас. Забронировать демо

Веб-сайт: iomete.com

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