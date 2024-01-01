IO River обеспечивает плавный переход на платформы с несколькими CDN, позволяя клиентам работать эффективно и достигать оптимальной производительности, надежности и стоимости. мы называем его «Виртуальная граница», независимый от поставщика уровень поверх нескольких платформ CDN с нулевыми накладными расходами на трафик. IO River представляет «Virtual Edge» — единый уровень безопасности, контроля трафика и бессерверных вычислительных сервисов поверх существующих периферийных платформ для повышения надежности, производительности и стоимости онлайн-сервисов.

Веб-сайт: ioriver.io

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